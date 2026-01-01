राहुल गांधी की राम नहीं, रावण से करें तुलना; नाना पाटोले के बयान पर उखड़े संजय निरुपम

संक्षेप: शिवसेना नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आचरण को देखते हुए उसकी तुलना भगवान राम से नहीं, बल्कि रावण से की जानी चाहिए। निरुपम ने कहा कि ऐसे लोग आगे आकर कहते हैं कि उनका नेता राम के आदर्शों का पालन करता है, इसलिए उसकी तुलना राम से की जाए।

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और भगवान राम के बीच तुलना करने पर कांग्रेस नेता नाना पाटोले की कड़ी आलोचना की और इसे 'हास्यास्पद बयान' करार दिया। निरुपम ने कांग्रेस पार्टी के राम के प्रति रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बेहद हास्यास्पद बयान है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से राम की विरोधी रही है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने हमेशा अड़ंगे लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए हैं।

शिवसेना नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के आचरण को देखते हुए उसकी तुलना भगवान राम से नहीं, बल्कि रावण से की जानी चाहिए। निरुपम ने कहा कि ऐसे लोग आगे आकर कहते हैं कि उनका नेता राम के आदर्शों का पालन करता है, इसलिए उसकी तुलना राम से की जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राम के नाम को कलंकित न करें। उनके लोगों के आचरण और हरकतों को देखते हुए मैं कहूंगा कि उनकी तुलना राम से नहीं, बल्कि रावण से की जानी चाहिए।

इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी के राम मंदिर न जाने के सवाल पर नाना पाटोले ने कहा कि कांग्रेस भगवान राम का काम कर रही है। नाना पाटोले ने कहा था कि हमारे नेता राहुल गांधी भगवान श्री राम का कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के लिए काम किया। हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश में वही कार्य कर रहे हैं; देश की जनता को न्याय दिलाने की उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जब राम लल्ला के मंदिर में ताला लगा था, तब हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने द्वार खोलने का आदेश दिया था। जब राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे, तो वे वहां प्रार्थना करेंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले भी नाना पाटोले राहुल गांधी की तुलना हिंदू देवता से करने पर आलोचना झेल चुके हैं। अक्टूबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नाना पाटोले ने कहा था कि यह एक 'संयोग' है कि दोनों के नाम 'आर' से शुरू होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से नहीं करती।

पाटोले ने आगे कहा कि भगवान राम ने भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की थी, शंकराचार्य ने भी यही मार्ग अपनाया था और राहुल गांधी भी पदयात्रा के रूप में यही कर रहे हैं। लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए यह भगवान राम से तुलना नहीं है, बल्कि एक संयोग है कि भगवान राम और राहुल गांधी दोनों के नाम 'आर' से शुरू होते हैं। लेकिन हम राहुल की तुलना भगवान राम से नहीं करते, जबकि भाजपा नेता अपने नेताओं की तुलना भगवान से करते हैं। भगवान भगवान हैं और राहुल गांधी एक इंसान हैं, वे मानवता के लिए काम कर रहे हैं और यह सभी को दिखाई देता है।