Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSanjay Nirupam On Nana Patole Said Compare Rahul Gandhi to Ravana not Ram
राहुल गांधी की राम नहीं, रावण से करें तुलना; नाना पाटोले के बयान पर उखड़े संजय निरुपम

राहुल गांधी की राम नहीं, रावण से करें तुलना; नाना पाटोले के बयान पर उखड़े संजय निरुपम

संक्षेप:

शिवसेना नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आचरण को देखते हुए उसकी तुलना भगवान राम से नहीं, बल्कि रावण से की जानी चाहिए। निरुपम ने कहा कि ऐसे लोग आगे आकर कहते हैं कि उनका नेता राम के आदर्शों का पालन करता है, इसलिए उसकी तुलना राम से की जाए।

Jan 01, 2026 06:47 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और भगवान राम के बीच तुलना करने पर कांग्रेस नेता नाना पाटोले की कड़ी आलोचना की और इसे 'हास्यास्पद बयान' करार दिया। निरुपम ने कांग्रेस पार्टी के राम के प्रति रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बेहद हास्यास्पद बयान है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से राम की विरोधी रही है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने हमेशा अड़ंगे लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शिवसेना नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के आचरण को देखते हुए उसकी तुलना भगवान राम से नहीं, बल्कि रावण से की जानी चाहिए। निरुपम ने कहा कि ऐसे लोग आगे आकर कहते हैं कि उनका नेता राम के आदर्शों का पालन करता है, इसलिए उसकी तुलना राम से की जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राम के नाम को कलंकित न करें। उनके लोगों के आचरण और हरकतों को देखते हुए मैं कहूंगा कि उनकी तुलना राम से नहीं, बल्कि रावण से की जानी चाहिए।

इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी के राम मंदिर न जाने के सवाल पर नाना पाटोले ने कहा कि कांग्रेस भगवान राम का काम कर रही है। नाना पाटोले ने कहा था कि हमारे नेता राहुल गांधी भगवान श्री राम का कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के लिए काम किया। हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश में वही कार्य कर रहे हैं; देश की जनता को न्याय दिलाने की उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जब राम लल्ला के मंदिर में ताला लगा था, तब हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने द्वार खोलने का आदेश दिया था। जब राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे, तो वे वहां प्रार्थना करेंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले भी नाना पाटोले राहुल गांधी की तुलना हिंदू देवता से करने पर आलोचना झेल चुके हैं। अक्टूबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नाना पाटोले ने कहा था कि यह एक 'संयोग' है कि दोनों के नाम 'आर' से शुरू होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से नहीं करती।

पाटोले ने आगे कहा कि भगवान राम ने भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की थी, शंकराचार्य ने भी यही मार्ग अपनाया था और राहुल गांधी भी पदयात्रा के रूप में यही कर रहे हैं। लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए यह भगवान राम से तुलना नहीं है, बल्कि एक संयोग है कि भगवान राम और राहुल गांधी दोनों के नाम 'आर' से शुरू होते हैं। लेकिन हम राहुल की तुलना भगवान राम से नहीं करते, जबकि भाजपा नेता अपने नेताओं की तुलना भगवान से करते हैं। भगवान भगवान हैं और राहुल गांधी एक इंसान हैं, वे मानवता के लिए काम कर रहे हैं और यह सभी को दिखाई देता है।

उनके इस बयान पर भाजपा नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी। सीआर केशवन ने उनके बयान को हिंदू भावनाओं का 'घोर अपमान' बताया था और कहा था कि इसके लिए माफी नहीं दी जा सकती। एक पोस्ट में भाजपा नेता ने नाना पाटोले से पूछा कि राहुल गांधी ने अभी तक अयोध्या राम मंदिर का दौरा क्यों नहीं किया?

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Rahul Gandhi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।