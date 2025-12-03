Hindustan Hindi News
मोबाइल में संचार साथी ऐप का पहले से इंस्टॉल करना जरूरी नहीं, विवाद के बीच सरकार ने बदला फैसला

Wed, 3 Dec 2025 03:53 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मोबाइल फोन में संचार साथी को पहले से इंस्टॉल किए जाने के मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने फैसला बदल दिया है। सरकार ने कहा है कि फोन में पहले से इस ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले, मोबाइल निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि फोन में इस ऐप को प्री-इंस्टॉल करना जरूरी होगा और उसे डिसेबल भी नहीं किया जा सकेगा। बुधवार को कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने बताया कि सरकार ने संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने बयान में कहा, "सभी नागरिकों को साइबर सिक्योरिटी देने के इरादे से सरकार ने सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप का प्री-इंस्टॉलेशन जरूरी कर दिया था। यह ऐप सुरक्षित है और पूरी तरह से साइबर दुनिया में बुरे लोगों से नागरिकों की मदद करने के लिए है। संचार साथी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, सरकार ने मोबाइल बनाने वालों के लिए प्री-इंस्टॉलेशन जरूरी नहीं करने का फैसला किया है।"

मिनिस्ट्री ने कहा, "यह सभी नागरिकों को ऐसे बुरे लोगों और कामों की रिपोर्ट करने में जन भागीदारी में मदद करता है, साथ ही यूजर्स को भी बचाता है। ऐप में यूजर्स को बचाने के अलावा कोई और काम नहीं है और वे जब चाहें ऐप हटा सकते हैं। सरकार ने यह साफ कर दिया है।" मिनिस्ट्री ने कहा कि अब तक 1.4 करोड़ यूज़र्स ने यह ऐप डाउनलोड किया है और हर दिन 2000 फ्रॉड की घटनाओं की जानकारी देने में मदद कर रहे हैं।

यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ऐप इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रोसेस को तेज करने और कम जागरूक नागरिकों को आसानी से ऐप उपलब्ध कराने के लिए था। मिनिस्ट्री ने आगे कहा, "सिर्फ पिछले एक दिन में, 6 लाख नागरिकों ने ऐप डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर किया है, जो इसके इस्तेमाल में 10 गुना बढ़ोतरी है। यह सरकार द्वारा उन्हें दी गई खुद की सुरक्षा के लिए इस ऐप पर नागरिकों के भरोसे का सबूत है।"

इससे पहले, केंद्रीय टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था कि संचार साथी ऐप को मोबाइल फोन से डिलीट किया जा सकता है और जब तक यूजर इस पर रजिस्टर नहीं करेगा, तब तक यह काम नहीं करेगा। लोकसभा में बोलते हुए, सिंधिया ने जासूसी की अटकलों को गलत बताया।

लोकसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के एक सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं देश के सामने सारे फैक्ट्स रखना चाहता हूं। हमारे पास एक अरब (मोबाइल) यूजर हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नागरिकों को सुरक्षित रखना सरकार का काम है। इसी सोच के साथ 2023 में संचार साथी पोर्टल शुरू किया गया था, और ऐप 2025 में लाया गया। हमने सभी नागरिकों को एक चॉइस देने का फैसला किया। अगर ऐप आपके फोन पर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह अपने आप काम करेगा। जब तक यूज़र ऐप में रजिस्टर नहीं करता, यह काम नहीं करेगा।''

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

