मोबाइल में संचार साथी ऐप का पहले से इंस्टॉल करना जरूरी नहीं, विवाद के बीच सरकार ने बदला फैसला

संक्षेप: सरकार ने कहा कि यह ऐप सुरक्षित है और पूरी तरह से साइबर दुनिया में बुरे लोगों से नागरिकों की मदद करने के लिए है। संचार साथी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, सरकार ने मोबाइल बनाने वालों के लिए प्री-इंस्टॉलेशन जरूरी नहीं करने का फैसला किया है।

मोबाइल फोन में संचार साथी को पहले से इंस्टॉल किए जाने के मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने फैसला बदल दिया है। सरकार ने कहा है कि फोन में पहले से इस ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले, मोबाइल निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि फोन में इस ऐप को प्री-इंस्टॉल करना जरूरी होगा और उसे डिसेबल भी नहीं किया जा सकेगा। बुधवार को कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने बताया कि सरकार ने संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने बयान में कहा, "सभी नागरिकों को साइबर सिक्योरिटी देने के इरादे से सरकार ने सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप का प्री-इंस्टॉलेशन जरूरी कर दिया था। यह ऐप सुरक्षित है और पूरी तरह से साइबर दुनिया में बुरे लोगों से नागरिकों की मदद करने के लिए है। संचार साथी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, सरकार ने मोबाइल बनाने वालों के लिए प्री-इंस्टॉलेशन जरूरी नहीं करने का फैसला किया है।"

मिनिस्ट्री ने कहा, "यह सभी नागरिकों को ऐसे बुरे लोगों और कामों की रिपोर्ट करने में जन भागीदारी में मदद करता है, साथ ही यूजर्स को भी बचाता है। ऐप में यूजर्स को बचाने के अलावा कोई और काम नहीं है और वे जब चाहें ऐप हटा सकते हैं। सरकार ने यह साफ कर दिया है।" मिनिस्ट्री ने कहा कि अब तक 1.4 करोड़ यूज़र्स ने यह ऐप डाउनलोड किया है और हर दिन 2000 फ्रॉड की घटनाओं की जानकारी देने में मदद कर रहे हैं।

यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ऐप इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रोसेस को तेज करने और कम जागरूक नागरिकों को आसानी से ऐप उपलब्ध कराने के लिए था। मिनिस्ट्री ने आगे कहा, "सिर्फ पिछले एक दिन में, 6 लाख नागरिकों ने ऐप डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर किया है, जो इसके इस्तेमाल में 10 गुना बढ़ोतरी है। यह सरकार द्वारा उन्हें दी गई खुद की सुरक्षा के लिए इस ऐप पर नागरिकों के भरोसे का सबूत है।"

इससे पहले, केंद्रीय टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था कि संचार साथी ऐप को मोबाइल फोन से डिलीट किया जा सकता है और जब तक यूजर इस पर रजिस्टर नहीं करेगा, तब तक यह काम नहीं करेगा। लोकसभा में बोलते हुए, सिंधिया ने जासूसी की अटकलों को गलत बताया।