जब तक सनातन रहेगा, BJP फलती-फूलती रहेगी; राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोपों पर हिमंत बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के बार-बार वोट चोरी के आरोपों का मजाक उड़ाया और कहा कि जब तक सनातन धर्म देश में रहेगा, तब तक भाजपा फलती-फूलती रहेगी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के बार-बार 'वोट चोरी' वाले आरोपों का मजाक उड़ाया और साफ कहा कि जब तक देश में सनातन धर्म रहेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी (BJP) मजबूत होती रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व करते रहेंगे। बिहार के पूर्णिया में पदयात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरमा ने अमेरिका के हालिया चुनाव का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आज ट्रंप अमेरिका में चुनाव हार गए हैं। उन्होंने आज सुबह राहुल गांधी को फोन करके पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं भी यहां ‘वोट चोरी’ का कैंपेन कैसे शुरू कर सकता हूं? सरमा ने आगे कहा कि राहुल गांधी अब लगातार हार से तय होने वाली राजनीति के लिए एक मॉडल बन चुके हैं।

अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि राहुल गांधी, ध्यान से सुनिए। जब तक सनातन धर्म रहेगा, BJP इस देश में फलती-फूलती रहेगी और प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते रहेंगे। कल सुबह राम मंदिर जाएं। कम से कम दस लाख लोग आपको वोट दे सकते हैं। सरमा ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश में एक नया आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि वोट चुराए जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस देश में कुछ और ही चुराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा हूं कि वोट चुराए जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस देश में कुछ तो चुराया जा रहा है, लेकिन वह वोट नहीं है। जो हो रहा है वह 'दिल चुराना' है।

इस दौरान उन्होंने राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर राम मंदिर की जगह पर 500 साल तक बाबरी मस्जिद खड़ी रही और उस मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया जाता है, तो क्या यह दिल चुराना है या नहीं? उन्होंने सीमांचल, असम और बंगाल के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई बाबर और औरंगजेब का नाम हटा देता है, तो क्या इसे वोट चुराना माना जाएगा? सरमा ने साफ कहा कि मेरा पक्का मानना है कि यह सीधे शब्दों में दिल चुराना है।

सरमा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि चिंता मत करो, राहुल गांधी। मैं, सम्राट चौधरी और शुभेंदु अधिकारी सब मिलकर तुम्हें बांग्लादेश में पैराशूट से भेज देंगे। तुम वहां जरूर चुनाव जीतोगे। इस दैरान मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल किया कि क्या राहुल गांधी अभी तक अयोध्या में राम मंदिर गए हैं। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी अभी तक राम मंदिर गए हैं? अगर वह राम मंदिर नहीं जाते हैं, तो क्या सनातनी लोग अगली बार उन्हें वोट देंगे? अगर वे उन्हें वोट नहीं देते हैं, तो उनका हारना तय है। वह पहले से ही हारने की बात कर रहे हैं। फिर भी वह दावा करते रहते हैं कि वोट चुराए जा रहे हैं।