सनातन धर्म के आदमी ने CJI बीआर गवई पर फेंका था जूता, कैसे आएगी शांति: कर्नाटक CM

राकेश किशोर ने सीजेआई गवई को लेकर कहा था, 'बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की कोर्ट में किसी व्यक्ति ने जनहित याचिका डाली थी। तो गवई साहब ने पहले तो उसका पूरी तरह से मजाक उड़ाया।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 01:42 PM
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंके जाने का मुद्दा फिर उठाया है। इस बार उन्होंने कहा है कि 'सनातन धर्म' के व्यक्ति ने सीजेआई पर जूता फेंका था। राकेश किशोर नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक लिया था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धारमैया ने कहा, 'हाल ही में सनातन धर्म के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका। कोई भी धर्म नफरत की बात नहीं कहता है। कानून की पढ़ाई करने वाले वकील की तरफ से किए गए इस काम की हमें निंदा करनी चाहिए। हमें इसे सहन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो समाज में शांति कैसे स्थापित होगी।'

इससे पहले गवई ने 6 अक्तूबर को एक्स पर कहा था कि अपराधी के साथ-साथ ऐसे व्यवहार का समर्थन या प्रोत्साहन देने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने लिखा था, 'मैं घटना की कड़ी निंदा करता हूं। प्रधान न्यायाधीश और न्यायपालिका, दोनों का अपमान करने की कोशिश करने वाले उपद्रवी वकील के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।'

सीजेआई गवई की पृष्ठभूमि का जिक्र कर उन्होंने कहा था, 'दलित समुदाय से संबंध रखने वाले न्यायमूर्ति गवई जड़ जमा चुकीं सामाजिक बाधाओं को अपनी योग्यता और दृढ़ता के बल पर पार करते हुए न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं। यह घटना इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि भारतीय संविधान लागू होने के 75 साल बाद आज भी जाति-आधारित पूर्वाग्रह और मनुवादी मानसिकताएं कायम हैं।'

उन्होंने कहा था, 'हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जाति और धर्म पर आधारित विभाजनकारी राजनीति ने मनुवादी सोच के उभरने और फलने-फूलने के लिए परिस्थितियां पैदा की हैं और ऐसी ही सोच राकेश किशोर (वकील) की है। मैं सभी जातियों, धर्मों और राजनीतिक विचारों से जुड़े लोगों से एक स्वर में इस घृणित कृत्य की निंदा करने की अपील करता हूं।'

क्या थी वजह

किशोर ने सीजेआई गवई को लेकर कहा था, 'बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की कोर्ट में किसी व्यक्ति ने जनहित याचिका डाली थी। तो गवई साहब ने पहले तो उसका पूरी तरह से मजाक उड़ाया। मजाक यानी यह कहा कि आप मूर्ति से प्रार्थना करो जाकर, मूर्ति से कहो जाकर कि अपना सिर खुद दोबारा बना ले।'

किशोर ने कहा, 'ठीक है उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, तो मत दीजिए, लेकिन ऐसा मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप उसी मूर्ति के सामने जाकर ध्यान लगाएं। अन्याय यह किया कि उसकी याचिका को खारिज भी कर दिया। इन चीजों को लेकर आहत था।'

निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
