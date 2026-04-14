बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी, इटली ने इजरायल को दिया झटका; पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Top News Today: बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री चुना गया। लगभग दो दशक तक बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

Top News Today: बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री चुना गया। लगभग दो दशक तक बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अब सम्राट चौधरी लेंगे। बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान से जुड़े युद्ध के बीच इटली ने इजरायल को बड़ा झटका दिया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ने इजरायल के साथ रक्षा सहयोग समझौते के स्वत: नवीनीकरण को निलंबित कर दिया है।इस समझौते में सैन्य उपकरणों का आदान-प्रदान और रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहित महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर...

महिला आरक्षण लागू होने पर संसद का नया स्वरूप महिला आरक्षण कानून के प्रभावी होने के बाद लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार, पहले 816 सीटों की चर्चा थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 850 तय होने की संभावना है। इनमें 815 सीटें राज्यों की होंगी, जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगी। राजधानी दिल्ली से अकेले 11 सांसद चुने जाएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। इसके अनुसार कम से कम 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। अनुसूचित जाति (एससी) की सीटें 84 से बढ़कर 136 हो जाएंगी, जबकि अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सीटों की संख्या 47 से बढ़कर 70 तक पहुंच सकती है। सभी विधानसभाओं में भी यही व्यवस्था लागू होगी। परिसीमन प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर होने की तैयारी है और आरक्षण 2029 के चुनावों से लागू किए जाने की संभावना है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत में इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला: शशि थरूर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि भारत में इस्लाम युद्ध या तलवार के जरिए नहीं आया, बल्कि शांतिपूर्ण व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सूफी परंपरा के माध्यम से फैला। नेशनल हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए थरूर ने इतिहास की चुनिंदा व्याख्याओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास साझा और बहुस्तरीय है, जिसे केवल हिंसा की नजर से नहीं देखा जा सकता। केरल का उदाहरण देते हुए थरूर ने बताया कि वहां मुस्लिम समुदाय का विकास मुख्य रूप से व्यापार के जरिए हुआ। स्थानीय हिंदू आबादी मुस्लिम व्यापारियों के संपर्क में आई और इसी मेलजोल से समाज में बदलाव आया, न कि किसी सैन्य विजय के कारण। पढ़ें पूरी खबर...

ईरान युद्ध के बीच इटली ने सस्पेंड किया रक्षा समझौता ईरान युद्ध के बीच इटली ने इजरायल को बड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने मंगलवार को वेरोना में एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि सरकार ने इजरायल के साथ रक्षा समझौते के स्वतः नवीनीकरण को निलंबित कर दिया है। इस समझौते में सैन्य उपकरणों का आदान-प्रदान और रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान शामिल था। इटली की समाचार एजेंसियों एएनएसए और एजीआई के मुताबिक, मेलोनी ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मंगलवार को पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में उनका नाम सर्वसम्मति से चुना गया। लगभग दो दशक तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सम्राट चौधरी, जो वर्तमान में उपमुख्यमंत्री हैं, बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए सरकार की कमान अब वे संभालेंगे। बुधवार को लोकभवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह छोटा रखा जाएगा। जेडीयू से एक या दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है। पढ़ें पूरी खबर...