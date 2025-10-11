Sameer Wankhede big claim after suing Aryan Khan web series Family getting hate messages पाकिस्तान और UAE से आ रहे नफरत भरे मैसेज, आर्यन खान की वेब सीरीज पर समीर वानखेड़े, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSameer Wankhede big claim after suing Aryan Khan web series Family getting hate messages

पाकिस्तान और UAE से आ रहे नफरत भरे मैसेज, आर्यन खान की वेब सीरीज पर समीर वानखेड़े

दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े के मानहानि के मामले में शाहरुख खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स को समन जारी किए। वानखेड़े ने इन पर ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के जरिए उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 01:49 PM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तान और UAE से आ रहे नफरत भरे मैसेज, आर्यन खान की वेब सीरीज पर समीर वानखेड़े

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने शनिवार को दावा किया कि उनके परिवार को पाकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश से नफरत भरे मैसेज आ रहे हैं। यह सब तब शुरू हुआ, जब उन्होंने आर्यन खान की निर्देशित वेब सीरीज 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। वानखेड़े ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, 'यह मामला उनके निजी सम्मान और गरिमा से जुड़ा है, न कि उनकी नौकरी या पेशे से।' उन्होंने कहा कि केस अदालत में विचाराधीन है, इसलिए वह इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे।

ये भी पढ़ें:बंगाल में मेडिकल छात्रा से बलात्कार, दोस्त के साथ कैंपस के बाहर गई थी खाना खाने

समीर वानखेड़े ने कहा कि उनके खिलाफ बनाया गया व्यंग्यात्मक या पैरोडी कंटेंट न केवल उनकी, बल्कि नशे के खिलाफ काम करने वालों की भी बेइज्जती करता है। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी और बहन मेरे पेशेवर काम से जुड़े हैं, उनको व परिवार के दूसरे लोगों को धमकियां मिल रही हैं। वानखेड़े ने कहा, 'मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी वजह से मेरे परिवार को परेशानी हो।' उन्होंने पुलिस को इन धमकियों की लगातार जानकारी देने की बात भी कही।

हाई कोर्ट ने 7 दिन के भीतर मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े के मानहानि के मामले में अभिनेता शाहरुख खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स को बुधवार को समन जारी किए। वानखेड़े ने इन पर वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के जरिये उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्हें सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने इस स्तर पर कोई अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया। प्रतिवादियों से वानखेड़े की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में कई वेबसाइट से मानहानिकारक सामग्री हटाए जाने की अपील की गई है। वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है और इस रकम को कैंसर रोगियों की मदद के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने की इच्छा जताई है।

Sameer Wankhede The Bads of Bollywood
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।