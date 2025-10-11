पाकिस्तान और UAE से आ रहे नफरत भरे मैसेज, आर्यन खान की वेब सीरीज पर समीर वानखेड़े

दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े के मानहानि के मामले में शाहरुख खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स को समन जारी किए। वानखेड़े ने इन पर ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के जरिए उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने शनिवार को दावा किया कि उनके परिवार को पाकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश से नफरत भरे मैसेज आ रहे हैं। यह सब तब शुरू हुआ, जब उन्होंने आर्यन खान की निर्देशित वेब सीरीज 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। वानखेड़े ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, 'यह मामला उनके निजी सम्मान और गरिमा से जुड़ा है, न कि उनकी नौकरी या पेशे से।' उन्होंने कहा कि केस अदालत में विचाराधीन है, इसलिए वह इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे।

समीर वानखेड़े ने कहा कि उनके खिलाफ बनाया गया व्यंग्यात्मक या पैरोडी कंटेंट न केवल उनकी, बल्कि नशे के खिलाफ काम करने वालों की भी बेइज्जती करता है। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी और बहन मेरे पेशेवर काम से जुड़े हैं, उनको व परिवार के दूसरे लोगों को धमकियां मिल रही हैं। वानखेड़े ने कहा, 'मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी वजह से मेरे परिवार को परेशानी हो।' उन्होंने पुलिस को इन धमकियों की लगातार जानकारी देने की बात भी कही।