मेरा UPI काम नहीं कर रहा, अर्जेंट 65 हजार की जरूरत है; संबित पात्रा का WhatsApp हैक
पुरी से भाजपा सांसद संबित पात्रा ने एक्स पर लिखा कि मेरा WhatsApp नंबर हैक हो गया है। WhatsApp हैक होने के बाद मेरे नंबर से लोगों को भ्रामक संदेश भेजे जा रहे हैं तथा विभिन्न माध्यमों से पैसों की मांग की जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा का रविवार को वॉट्सऐप अकउंट हैक हो गया। हैक करने वालों ने कई लोगों को पैसों की अर्जेंट जरूरत बताते हुए मैसेज भेज दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई जाने-माने लोगों ने शेयर किया है कि संबित के वॉट्सऐप मैसेज से उन्हें अर्जेंट पैसों की जरूरत बताते हुए मैसेजेस आए। हालांकि, बाद में संबित ने भी साफ किया कि उनका वॉट्सऐप हैक हो गया है और हैकर्स पैसों की मांग कर रहे हैं लोगों से।
पुरी से सांसद संबित पात्रा ने एक्स पर लिखा, ''मेरा WhatsApp नंबर हैक हो गया है। WhatsApp हैक होने के बाद मेरे नंबर से लोगों को भ्रामक संदेश भेजे जा रहे हैं तथा विभिन्न माध्यमों से पैसों की मांग की जा रही है। कृपया ध्यान दें कि इस प्रकार के सभी संदेश पूर्णतः फर्जी एवं साइबर अपराध का हिस्सा हैं। उनका मुझसे कोई संबंध नहीं है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मैंने ओड़िशा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। मामले में आवश्यक कानूनी एवं तकनीकी कार्रवाई की जा रही है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि जब तक मेरा WhatsApp नंबर पुनः सुरक्षित (रिकवर) नहीं हो जाता, तब तक मेरे नंबर से आने वाले किसी भी संदेश, कॉल या आर्थिक लेन-देन संबंधी अनुरोध पर विश्वास न करें। कृपया किसी भी प्रकार की धनराशि न भेजें और यदि कोई संदिग्ध संदेश प्राप्त हो, तो उसका उत्तर देने से भी बचें।''
हालांकि, कुछ घंटों के बाद वॉट्सऐप रिकवर कर लिया गया। बाद में पात्रा ने लिखा, ''पुरी के एसपी और साइबर सेल के अधिकारियों की मदद से मेरा वॉट्सऐप अकाउंट अब सफलतापूर्वक रिकवर हो गया है और इस संबंध में उत्पन्न सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। इस दौरान जिन्होंने मेरी सूचना को साझा किया, सतर्कता बरती तथा मेरे नंबर से भेजे गए किसी भी संदेश पर विश्वास नहीं किया, उन सभी के प्रति मैं हृदय से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि भविष्य में भी किसी भी संदिग्ध संदेश या ऑनलाइन लेन-देन संबंधी अनुरोध की सत्यता अवश्य जांचें तथा साइबर अपराधों के प्रति सदैव सतर्क रहें। धन्यवाद।''
एक यूजर ने एक्स पर शेयर किया कि मुझे संबित पात्रा के नंबर से मैसेज आया, जिसमें पैसों की डिमांड की गई। स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा है कि पहले हैलो, एक छोटी सी हेल्प चाहिए का मैसेज आया, जिस पर यूजर ने जी सर बताएं का रिप्लाई किया। इसके बाद, हैकर्स ने लिखा कि मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत है। मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है। जब अकाउंट पूछा गया तो जवाब आया 65 हजार रुपये। इसके बाद हैकर्स की तरफ से एक क्यूआर कोड भी सेंड किया गया और उसी पर पैसे भेजने के लिए कहे गए। इसी तरह के कई यूजर्स ने दावा किया कि उनके पास भी पैसों के लिए मैसेज आया। सभी में अलग-अलग अमाउंट की डिमांड की गई।
साइबर सेल में पात्रा ने दर्ज करवाई शिकायत
सोशल मीडिया पर इसके कई स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए हैं। हालांकि, ज्यादातर यूजर्स समझ गए कि आखिर संबित पात्रा इस तरह से पैसे क्यों मांगेंगे। जरूर उनका अकाउंट हैक हुआ होगा, इसलिए उन्होंने पैसे नहीं भेजे। बाद में संबित पात्रा के सोशल मीडिया पर शेयर करने से सभी स्पष्ट हो गया कि अकाउंट हैक हुआ था। पात्रा ने पुरी साइबर सेल में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस जांच में जुट गई है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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