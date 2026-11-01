'ट्रिक फोटोग्राफी' से भीड़ दिखाते हैं, संबित पात्रा ने कांग्रेस से पूछा- हमें दिखाओ 10 लाख लोग कहां थे?
पुरी लोकसभा से भाजपा सांसद संबित पात्रा ने इस रैली में आए लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने फोटो दिखाते हुए कहा, रामलीला ग्राउंड का 45 फीसदी हिस्सा खाली पड़ा था। उन्होंने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा- हमें दिखाओ 10 लाख लोग कहां थे?
'इंडिया' गठबंधन ने रविवार को दिल्ली में 'वोट चोरी' और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ मार्च निकालने के बाद रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। पुरी लोकसभा से भाजपा सांसद संबित पात्रा ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, रामलीला ग्राउंड का 45 फीसदी हिस्सा खाली पड़ा था। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन द्वारा जारी की गई जनसभा की फोटो पर कहा कि ये ‘ट्रिक फोटोग्राफी’ थी। उन्होंने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा- हमें दिखाओ 10 लाख लोग कहां थे?
रामलीला भीड़ पर बोले पात्रा- ये ट्रिक फोटोग्राफी थी
संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- "राहुल गांधी का कहना था कि 10 लाख वोटर हैं, जो आज यहां मौजूद रहेंगे। लेकन क्या हुआ..." संबित पात्रा ने इंडिया गठबंधन से ये सवाल करते हुए पूछा- "हमें दिखाओ 10 लाख लोग कहां आए थे?" संबित पात्रा ने रामलीला मैदान में जुटे लोगों की तस्वीरों पर कहा- “ये ट्रिक फोटोग्राफी थी। इसके जरिए आप दिखाते हैं कि बहुत भीड़ आई। ट्रिक के माध्यम से कोई नेता नहीं बनता।”
ट्रिक के माध्यम से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता
आगे कहा- “इस ट्रिक के माध्यम से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि पीएम का अर्थ केवल प्रधानमंत्री नहीं होता है। पी से पसीना और एम से मेहनत होती है। पसीने और मेहनत के दम पर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा काम राहुल गांधी या उनके साथ के परिवारवादी दल नहीं कर सकते हैं। झंडे अनेक लेकिन ये 10 लाख लोग भी नहीं जुटा पाए।”
प्रतीकात्मक जन महाभियोग के बाद हुई रामलीला जनसभा
'इंडिया' गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता रविवार को दिल्ली में 'वोट चोरी' और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ मार्च निकालने के बाद रामलीला मैदान में रैली लेकर पहुंचे। इस रैली के जरिये विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठी।
यह कार्यक्रम शनिवार को खरगे के आवास पर आयोजित प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' की कार्यवाही के एक दिन बाद हो हुआ। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की अध्यक्षता में हुई इस कार्यवाही में खरगे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के आरोपों से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया, जिसे चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कार्यवाही के समापन पर भाषण दिया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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