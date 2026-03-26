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फांसी चढ़ा दीजिए..., राज्यसभा में स्पीकर और जया बच्चन में हुई नोकझोंक; देखें VIDEO

Mar 26, 2026 05:39 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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राज्यसभा में बुधवार को कई विपक्षी दलों ने उभयलिंगी लोगों के बारे में लाए गए एक विधेयक को समुदाय के साथ अन्याय करार दिया। साथ ही इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की ताकि संबंधित विषय पर विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक चर्चा हो सके।

फांसी चढ़ा दीजिए..., राज्यसभा में स्पीकर और जया बच्चन में हुई नोकझोंक; देखें VIDEO

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए लाए गए बिल पर बुधवार को राज्यसभा में चर्चा हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन अपनी बात रखने के दौरान जमकर नाराज हुईं और उनकी स्पीकर से नोकझोंक भी हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन पैनल के दिनेश शर्मा से यह तक कह दिया कि जितना मर्जी समय दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए। पूरा मामला विस्तार से समझते हैं।

बुधवार को बच्चन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ी हुईं। खबर है कि इस दौरान ट्रेजरी बेंच के कुछ सदस्य आपस में बात करने लगे, जिसके चलते उनका ध्यान भटक गया और वह स्पीकर की तरफ देखने लगीं।

जया बच्चन: कल रामनवमी है। आप सभी को रामनवमी की बधाई। (बोलते हुए रुक जाती हैं)

जया बच्चन: अभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहां जाएगा। मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा।

स्पीकर: बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप बोलिए। (बात कर रहे सांसदों की तरफ देखकर कहा) आप बैठ जाएं माननीय सदस्य

जया बच्चन: बच्चे हैं बैठ जाओ

जया बच्चान: कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथों में सभी का समय है। जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए। चढ़ा ही रहे हैं, कमजोर लोगों को।

स्पीकर: आप समय का सदुपयोग करें माननीय सदस्य।

जया बच्चन: आप मुझे टोकिए, इनको मत टोकिए।

स्पीकर: उनको तो मैंने पहले बोला कि अब कोई बीच में नहीं बोलेगा।

जया बच्चन: तो वह आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वो आपकी नहीं सुनते हैं।

स्पीकर: कभी इधर के नहीं सुनते, कभी उधर के नहीं

जया बच्चन: टाइम कैसे चला जाएगा, आई विल गो टु द वेल

विपक्ष ने अन्याय करार दिया

राज्यसभा में बुधवार को कई विपक्षी दलों ने उभयलिंगी लोगों के बारे में लाए गए एक विधेयक को समुदाय के साथ अन्याय करार दिया। साथ ही इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की ताकि संबंधित विषय पर विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक चर्चा हो सके। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर घडियाली आंसू बहाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे जब सत्ता में थे तो उन्होंने इस समुदाय के हित में कोई कदम नहीं उठाया।

बच्चन ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस अभी लाने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि यह बजट सत्र है और इसमें वित्त संबंधी मामला पर चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने विधेयक को जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) में भेजने की मांग की।

सपा सदस्य ने कहा कि यह समुदाय सामाजिक रूप से अल्पसंख्यक है और उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समुदाय को भगवान राम का भी आशीर्वाद प्राप्त था और शुभ अवसर पर उन्हें बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में राजा-महाराजाओं के यहां रक्षा के लिए ऐसे समुदाय के लोगों को रखा जाता था। उन्होंने सरकार से कहा कि वह इस समुदाय की बददुआ नहीं नहीं ले।

तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह सोशल मीडिया के हिसाब से चलती है और अमेरिका के दबाव में है। उन्होंने कहा कि सरकार उसी के अनुरूप कानून बनाती रहती है।

उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के मात्र 32,000 लोग ही रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कहा कि यह समुदाय वोट बैंक नहीं है, इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है और इस पर व्यापक चर्चा करने की जरूरत है, इसलिए इसे प्रवर समिति में भेजने की जरूरत है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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