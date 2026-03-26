फांसी चढ़ा दीजिए..., राज्यसभा में स्पीकर और जया बच्चन में हुई नोकझोंक; देखें VIDEO

राज्यसभा में बुधवार को कई विपक्षी दलों ने उभयलिंगी लोगों के बारे में लाए गए एक विधेयक को समुदाय के साथ अन्याय करार दिया। साथ ही इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की ताकि संबंधित विषय पर विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक चर्चा हो सके।

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए लाए गए बिल पर बुधवार को राज्यसभा में चर्चा हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन अपनी बात रखने के दौरान जमकर नाराज हुईं और उनकी स्पीकर से नोकझोंक भी हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन पैनल के दिनेश शर्मा से यह तक कह दिया कि जितना मर्जी समय दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए। पूरा मामला विस्तार से समझते हैं।

बुधवार को बच्चन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ी हुईं। खबर है कि इस दौरान ट्रेजरी बेंच के कुछ सदस्य आपस में बात करने लगे, जिसके चलते उनका ध्यान भटक गया और वह स्पीकर की तरफ देखने लगीं।

जया बच्चन: कल रामनवमी है। आप सभी को रामनवमी की बधाई। (बोलते हुए रुक जाती हैं)

जया बच्चन: अभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहां जाएगा। मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा।

स्पीकर: बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप बोलिए। (बात कर रहे सांसदों की तरफ देखकर कहा) आप बैठ जाएं माननीय सदस्य

जया बच्चन: बच्चे हैं बैठ जाओ

जया बच्चान: कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथों में सभी का समय है। जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए। चढ़ा ही रहे हैं, कमजोर लोगों को।

स्पीकर: आप समय का सदुपयोग करें माननीय सदस्य।

जया बच्चन: आप मुझे टोकिए, इनको मत टोकिए।

स्पीकर: उनको तो मैंने पहले बोला कि अब कोई बीच में नहीं बोलेगा।

जया बच्चन: तो वह आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वो आपकी नहीं सुनते हैं।

स्पीकर: कभी इधर के नहीं सुनते, कभी उधर के नहीं

जया बच्चन: टाइम कैसे चला जाएगा, आई विल गो टु द वेल

विपक्ष ने अन्याय करार दिया राज्यसभा में बुधवार को कई विपक्षी दलों ने उभयलिंगी लोगों के बारे में लाए गए एक विधेयक को समुदाय के साथ अन्याय करार दिया। साथ ही इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की ताकि संबंधित विषय पर विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक चर्चा हो सके। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर घडियाली आंसू बहाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे जब सत्ता में थे तो उन्होंने इस समुदाय के हित में कोई कदम नहीं उठाया।

बच्चन ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस अभी लाने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि यह बजट सत्र है और इसमें वित्त संबंधी मामला पर चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने विधेयक को जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) में भेजने की मांग की।

सपा सदस्य ने कहा कि यह समुदाय सामाजिक रूप से अल्पसंख्यक है और उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समुदाय को भगवान राम का भी आशीर्वाद प्राप्त था और शुभ अवसर पर उन्हें बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में राजा-महाराजाओं के यहां रक्षा के लिए ऐसे समुदाय के लोगों को रखा जाता था। उन्होंने सरकार से कहा कि वह इस समुदाय की बददुआ नहीं नहीं ले।

तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह सोशल मीडिया के हिसाब से चलती है और अमेरिका के दबाव में है। उन्होंने कहा कि सरकार उसी के अनुरूप कानून बनाती रहती है।