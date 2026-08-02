जिसने आजादी के 56 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, उससे बड़ा देश विरोधी कौन; RSS पर बरसे सपा सांसद
राजीव राय ने कहा कि देश विरोधी कौन है, ये नौजवान समय आने पर दिखा देंगे। दरअसल, RSS के सह-कार्यवाह अतुल लिमये ने जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन और कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चले प्रदर्शन को देश विरोधी बताया है।
समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर जमकर निशाना साधा। रविवार को उन्होंने कहा, 'जिस संगठन का इतिहास ही देश विरोधी रहा हो, जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़ा रहा हो और उसने आजादी के दीवानों का विरोध किया हो। जिस संगठन ने आजादी के 56 साल बाद तक तिरंगा ना फहराया हो, उससे ज्यादा बड़ा देश विरोधी कोई हो नहीं सकता।' यूपी की घोसी सीट से सांसद राजीव राय ने कहा कि जिन नौजवानों को ये लोग देश विरोधी बना रहे थे, उन्हीं नौजवानों से अपील करके ये लोग सत्ता में आए थे।
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में राजीव राय ने कहा कि देश विरोधी कौन है, ये नौजवान समय आने पर दिखा देंगे। दरअसल, आरएसएस के सह-सरकार्यवाह अतुल लिमये ने जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन और कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चले प्रदर्शन को देश विरोधी बताया है। उन्होंने इसे संविधान-विरोधी करार देते हुए कहा कि इस पूरे आंदोलन की केस स्टडी होनी चाहिए।
RSS के सह-कार्यवाह अतुल लिमये ने क्या कहा
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अतुल लिमये ने कहा, 'शुरुआत में NEET पेपर लीक जैसे शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर छात्रों का आंदोलन स्वाभाविक था, लेकिन बाद में यह अपने मूल उद्देश्य से भटक गया और इसे राजनीतिक दिशा दे दी गई।' अतुल लिमये के अनुसार, छात्रों की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगनी चाहिए और इस दिशा में एबीवीपी को नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए।
अतुल लिमये ने कहा कि सीजेपी के आंदोलन को केवल एक विरोध प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसकी पूरी प्रक्रिया का गंभीर अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कार्यप्रणाली क्या थी, किन संगठनों और समूहों का इसे समर्थन मिला, इसके पीछे वैचारिक आधार क्या था और यह आंदोलन अचानक इतने बड़े स्तर तक कैसे पहुंच गया। उनका मानना है कि इन सभी पहलुओं का विश्लेषण भविष्य में ऐसे आंदोलनों को समझने के लिए आवश्यक है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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