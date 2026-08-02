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जिसने आजादी के 56 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, उससे बड़ा देश विरोधी कौन; RSS पर बरसे सपा सांसद

By Niteesh Kumar
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राजीव राय ने कहा कि देश विरोधी कौन है, ये नौजवान समय आने पर दिखा देंगे। दरअसल, RSS के सह-कार्यवाह अतुल लिमये ने जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन और कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चले प्रदर्शन को देश विरोधी बताया है।

Samajwadi Party MP Rajeev Kumar Rai statement on RSS organisation history
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ पार्टी सांसद राजीव राय।

समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर जमकर निशाना साधा। रविवार को उन्होंने कहा, 'जिस संगठन का इतिहास ही देश विरोधी रहा हो, जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़ा रहा हो और उसने आजादी के दीवानों का विरोध किया हो। जिस संगठन ने आजादी के 56 साल बाद तक तिरंगा ना फहराया हो, उससे ज्यादा बड़ा देश विरोधी कोई हो नहीं सकता।' यूपी की घोसी सीट से सांसद राजीव राय ने कहा कि जिन नौजवानों को ये लोग देश विरोधी बना रहे थे, उन्हीं नौजवानों से अपील करके ये लोग सत्ता में आए थे।

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न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में राजीव राय ने कहा कि देश विरोधी कौन है, ये नौजवान समय आने पर दिखा देंगे। दरअसल, आरएसएस के सह-सरकार्यवाह अतुल लिमये ने जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन और कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चले प्रदर्शन को देश विरोधी बताया है। उन्होंने इसे संविधान-विरोधी करार देते हुए कहा कि इस पूरे आंदोलन की केस स्टडी होनी चाहिए।

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RSS के सह-कार्यवाह अतुल लिमये ने क्या कहा

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अतुल लिमये ने कहा, 'शुरुआत में NEET पेपर लीक जैसे शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर छात्रों का आंदोलन स्वाभाविक था, लेकिन बाद में यह अपने मूल उद्देश्य से भटक गया और इसे राजनीतिक दिशा दे दी गई।' अतुल लिमये के अनुसार, छात्रों की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगनी चाहिए और इस दिशा में एबीवीपी को नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए।

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अतुल लिमये ने कहा कि सीजेपी के आंदोलन को केवल एक विरोध प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसकी पूरी प्रक्रिया का गंभीर अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कार्यप्रणाली क्या थी, किन संगठनों और समूहों का इसे समर्थन मिला, इसके पीछे वैचारिक आधार क्या था और यह आंदोलन अचानक इतने बड़े स्तर तक कैसे पहुंच गया। उनका मानना है कि इन सभी पहलुओं का विश्लेषण भविष्य में ऐसे आंदोलनों को समझने के लिए आवश्यक है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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