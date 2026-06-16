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क्या तमाशा है, बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया; TMC में टूट पर भड़के सपा सांसद

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सपा सांसद राजीव राय ने NCPI को लेकर कहा, 'जिस पार्टी को अब तक आधिकारिक मान्यता भी नहीं मिली है, उसके गठन से लेकर अब तक मिले कुल वोटों को जोड़ दिया जाए, तब भी उनकी संख्या मुश्किल से 1000 से 1200 के बीच होगी।'

क्या तमाशा है, बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया; TMC में टूट पर भड़के सपा सांसद

टीएमसी के बागी सांसदों के स्पीकर को NCPI के साथ मर्जर का प्रपोज़ल और NDA को सपोर्ट देने के लेटर पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद राजीव राय ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रखा है। देश की जनता ने बीजेपी को बैसाखियों पर खड़ा किया मगर देश की जनता को ठेंगा दिखाकर जोड़-तोड़ और पार्टी को लूटने का काम चल रहा है।

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न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में राजीव राय ने कहा कि, 'एक ऐसी पार्टी जिसे ऑफिशियल पहचान भी नहीं है, अगर आप उनके पूरे जीवन में मिले सभी वोटों को मिला दें तो भी वे मुश्किल से 1000-1200 ही होंगे। फिर भी उन्हें 20 सांसद दे रहे हैं। ऐसे में लोगों को भरोसा कैसे मिलेगा? अगर वे किसी के खिलाफ वोट भी कर दें तो उसका क्या फायदा होगा।'

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आदेश तो सब ऊपर से आता है: राजीव राय

लोकसभा स्पीकर से जुड़े सवाल पर सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि मैं इसे लेकर कोई कमेंट नहीं करूंगा, जो प्रक्रिया है उसका वह पालन करेंगे। मैंने यह लोकसभा में भी बोला था कि आदेश तो सब ऊपर से आता है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तृणमूल कांग्रेस में टूट को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए थे। इस पर राजीव राय ने कहा कि ओवैसी जिसके साथ वफादारी कर रहे हैं, वफादारी करें। अपने राज्य में तो पार्टी बना नहीं पाए। हर जगह भाजपा की मदद करते हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं।

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असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के कई कारण रहे। पार्टी में भ्रष्टाचार, खराब प्रशासन और राज्य में बड़ी संख्या में रहने वाले मुसलमानों के साथ विश्वासघात व उनकी समस्याओं की अनदेखी प्रमुख मुद्दे थे। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भी एक बड़ा मुद्दा बना। कुल मिलाकर ये चार प्रमुख कारण रहे। ममता बनर्जी का आम जनता से पूरी तरह संपर्क टूट चुका था।' ओवैसी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए दावा किया कि इस निर्णय के कारण लगभग 5 लाख ओबीसी जाति प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए थे। उनके अनुसार, इस कदम का सबसे अधिक प्रभाव मुस्लिम समुदाय पर पड़ा।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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