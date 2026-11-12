सैम पित्रोदा ने की मोदी की तारीफ, बताया गुजराती दोस्त, बोले- अच्छी बनती है; PM का आया जवाब
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना गुजराती दोस्त बताया है और कहा है कि दोनों की आपस में अच्छी बनती है। इस पर पीएम मोदी ने भी जवाब दिया है।
Sam Pitroda praised PM Modi: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। पित्रोदा की गिनती गांधी परिवार के करीबी नेताओं में होती है और वे जब राहुल गांधी अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की यात्रा करते हैं, तो उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। पित्रोदा ने अब पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि वह निजी तौर पर बहुत अच्छे, दयालु और प्यार करने वाले हैं और हमारी आपस में अच्छी बनती है। पित्रोदा ने पीएम मोदी को अपना गुजराती दोस्त बताया है। इस पर पीएम मोदी ने खुद रिप्लाई करके जवाब दिया है।
न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी के बारे में कहा, "वह एक गुजराती दोस्त हैं। मैं एक इंसान के तौर पर उनकी इज्जत करता हूं। मैं और मेरी पत्नी उनसे मिल चुके हैं। वह पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छे, दयालु, प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले रहे हैं। बेशक, वह एक अच्छे वक्ता और मेहनती हैं और हमारी आपस में अच्छी बनती है। हमारे बीच कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है। एक गुजराती नेता, दोस्त या शुभचिंतक के तौर पर मिस्टर मोदी के खिलाफ मुझे कुछ नहीं है। वह मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं और मैं इसकी तारीफ करता हूं। इसी तरह, मैं कई बार गुजरात में उनके घर गया हूं।"
पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ''सैम भाई और अंजना बेन को दिवाली और नूतन वर्ष अभिनंदन की शुभकामनाएं। आने वाले साल के लिए खुशी और सेहतमंद रहने की प्रार्थना करता हूं। जय जगन्नाथ!'' बता दें कि सैम पित्रोदा की गिनती यूं तो गांधी परिवार के करीबी नेताओं में होती है। वे राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के करीबी माने जाते रहे हैं। लेकिन उनके बयानों से अक्सर विवाद होता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पित्रोदा के बयान पर बवाल हो गया था, जिसके बाद उन्हें ओवरसीज कांग्रेस के पद से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि, चुनाव खत्म होने के कुछ समय बाद वापस यह पद दे दिया गया।
'चीनी और अफ्रीकियों से की थी तुलना'
सैम पित्रोदा ने मई, 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने भारत के अलग-अलग इलाकों की तुलना विदेशी लोगों से करते हुए विवादित बातें कहीं थी। इसमें उन्होंने नॉर्थईस्ट के लोगों की तुलना चीनियों से और साउथ इंडियंस की तुलना अफ्रीकियों से की थी। इन बातों पर लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ी आलोचना की।
सैम पित्रोदा ने क्या कहा था?
उन्होंने कहा था, ''पिछले 75 सालों में भारतीय कैसे एक साथ मिलकर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने इतनी विविधता वाले देश को एक साथ रखा है।'' फिर मतभेदों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे वगैरह। पित्रोदा ने कहा, "हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं। जहां पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग शायद गोरे जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब भाई-बहन हैं। हम अलग-अलग भाषाओं, अलग-अलग धर्मों, अलग-अलग रीति-रिवाजों, अलग-अलग खाने का सम्मान करते हैं।" पित्रोदा के इस बयान पर काफी बवाल हुआ था और बाद में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस