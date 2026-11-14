PM मोदी की तारीफ के बाद सैम पित्रोदा ने अब राहुल गांधी से बनाई ‘दूरी’, फोन टैप पर क्या कहा?
राहुल गांधी के फोन टैपिंग मुद्दे पर सैम पित्रोदा ने कहा कि पीएम मोदी ऐसा नहीं करते। पीएम स्क्रूड्राइवर लेकर कंप्यूटर पर नहीं बैठते। हालांकि, यह भी कहा कि उनके पास कई वजहें हैं कि उनका भी फोन टैप किया जाता है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर उनके फोन की जासूसी कराने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि वे सरकार पर जो आरोप लगाते हैं, उनसे जुड़े सबूत उनके फोन में हैं। इसी वजह से पीएम मोदी उनके फोन को टैप करते हैं। हालांकि, राहुल गांधी के इस दावे पर उनके करीबी नेता और ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा इत्तेफाक नहीं रखते। पित्रोदा ने दो टूक कहा है कि पीएम मोदी फोन टैप नहीं करते।
सैम पित्रोदा ने हाल ही में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी और मोदी को अपना गुजराती दोस्त बताया था। इस पर पीएम मोदी ने भी जवाब देते हुए पित्रोदा को दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं। अब सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के फोन टैप वाले आरोपों से दूरी बनाते हुए एनडीटीवी से बातचीत में कहा, "पीएम ऐसा नहीं करते। पीएम स्क्रूड्राइवर लेकर कंप्यूटर पर नहीं बैठते।'' हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास यह मानने के अच्छे कारण हैं कि उनका फोन भी टैप किया जाता है। सैम पित्रोदा ने कहा, "मेरा फोन टैप किया जाता है, मेरे लैपटॉप पर अटैक होता है, मेरे बैंक अकाउंट सर्विलांस पर हैं। मैंने एक्सपर्ट्स से सलाह ली है और उन्होंने मेरे डिवाइस की जांच करने के बाद मुझे टैपिंग के बारे में चेतावनी दी है।" उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि उनके हिसाब से किसने उनका फोन टैप किया।
पित्रोदा ने आगे कहा, ''कोई तो ऐसा कर रहा है। मुझे नहीं पता और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं इसके साथ रहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आसपास बुरे लोग हैं। आप क्या करते हैं।'' लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी' सेशन में कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ आमने-सामने बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह प्रधानमंत्री के साथ भाषणों के जरिए नहीं, बल्कि आमने-सामने बैठकर बहस करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया, ''मैं गारंटी देता हूं कि मेरे साथ आमने-सामने की बहस के बाद मोदी प्रधानमंत्री (पद पर) नहीं रह पाएंगे।'' इंस्टाग्राम पर एक अन्य सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके सभी आरोपों के सबूत उनके फोन में हैं, ''जिसकी जासूसी प्रधानमंत्री कराते हैं।'' कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी को बार-बार खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने पहले दावा किया था कि उन्हें यह साबित करने में सिर्फ पांच मिनट लगेंगे कि प्रधानमंत्री ''देशद्रोही'' हैं।
पीएम मोदी ने पित्रोदा को दी थी दिवाली की बधाई
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को सैम पित्रोदा को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। मोदी और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कड़े आलोचक पित्रोदा ने इससे पहले प्रधानमंत्री को अपना गुजराती दोस्त बताया था। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया, "सैम भाई आपको और अंजना बेन को दिवाली की शुभकामनाएं और नूतन वर्ष अभिनंदन। आने वाले आनंदमय और स्वस्थ वर्ष के लिए प्रार्थना करता हूं। जय जगन्नाथ।"
पित्रोदा ने मोदी को बताया था अपना गुजराती दोस्त
विपक्ष के नेता राहुल गांधी के करीबी सहयोगी पित्रोदा ने कहा कि मोदी उनके गुजराती दोस्त हैं और वे एक व्यक्ति के तौर पर उनका सम्मान करते हैं। पित्रोदा ने बताया कि वह और उनकी पत्नी पहले मोदी से मिल चुके हैं और प्रधानमंत्री ने उनके साथ बहुत आत्मीयता से व्यवहार किया था। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, पित्रोदा ने कहा, "एक गुजराती नेता, दोस्त या शुभचिंतक के तौर पर मोदी के खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं है। उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत आत्मीय रहा है, और मैं इसकी कद्र करता हूं। इसी तरह, मैं गुजरात में उनके घर भी कई बार जा चुका हूं।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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