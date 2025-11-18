Hindustan Hindi News
मुझे मुस्लिम नेता क्यों बोला, मैंने तो नहीं कहा कि आप किस धर्म के पत्रकार हैं: सलमान खुर्शीद

संक्षेप: वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने एक ऐसा बयान दिया है, जो चर्चा का विषय है। मीडिया से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने एक सवाल पर कहा कि मुझे मुस्लिम नेता क्यों बोल रहे हैं। मैंने तो आपने नहीं पूछा कि आप किस धर्म के पत्रकार हैं।

Tue, 18 Nov 2025 04:45 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने एक ऐसा बयान दिया है, जो चर्चा का विषय है। मीडिया से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने एक सवाल पर कहा कि मुझे मुस्लिम नेता क्यों बोल रहे हैं। मैंने तो आपने नहीं पूछा कि आप किस धर्म के पत्रकार हैं। यह तब हुआ जब पत्रकार उनसे दिल्ली धमाकों को लेकर उनकी प्रतिक्रिया ले रहे थे। सलमान खुर्शीद से जब पूछा गया कि डॉक्टर उमर का वीडियो आया है, जिसमें वह खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। तब खुर्शीद ने कहा कि मैं पुलिसवाला नहीं हूं। पार्टी को जो कहना है वह अधिकृत प्रवक्ता कहेंगे।

मीडिया से घिरे सलमान खुर्शीद से एक पत्रकार ने पूछा कि आप एक बड़े मुस्लिम नेता हैं, इसलिए हम आपसे...अभी पत्रकार का सवाल पूरा भी नहीं हुआ कि खुर्शीद ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, ‘यार बात सुनो, मैं नमाज पढ़ रहा होऊंगा तो आप कहना कि मैं मुस्लिम नेता हूं। मैं आपके साथ खड़ा हूं तो जैसे आप हो, वैसे मैं हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप फलां मजहब के प्रेस के हो। तो आप मुझे क्यों कह रहे हो कि आप मुस्लिम नेता हो।’ उन्होंने आगे कहा कि हम लोग भारतवासी हैं और भारतवासी होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां, चिंताएं और कष्ट हैं।

वाइट कॉलर आतंकवाद पर क्या कहा
इस दौरान सलमान खुर्शीद से पूछा गया कि कहा जा रहा है कि वाइट कॉलर आतंकवाद बढ़ रहा है। जो पढ़े-लिखे लोग हैं वह आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि चाहे जो भी करे, लेकिन उसे अच्छा तो नहीं कह सकते हैं ना? खुर्शीद ने आगे कहा कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से कश्मीर के नेता के बयान के संदर्भ में भी सवाल पूछे गए। इस पर उन्होंने कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है। इस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया जाना चाहिए। सिर्फ वही बातें होनी चाहिए, जो देशहित में हों। इस पर बेहद सूझ-बूझ के साथ, समझदारी और जानकारी के साथ ही बात होनी चाहिए।

