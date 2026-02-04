Hindustan Hindi News
वीडियो रील्स बनाओ, इनाम पाओ; सेल ने लॉन्च की खास प्रतियोगिता, जानिए आखिरी डेट

संक्षेप:

Feb 04, 2026 09:03 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इस्पात मंत्रालय के तहत महारत्न कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने MyGov के साथ मिलकर 30 जनवरी, 2026 को 'सेल-e-BRATION: स्टील से देश निर्माण, सेल है मजबूत भरोसे की पहचान' नाम से एक खास प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता के जरिए देश के आम नागरिकों को सेल (SAIL) से जुड़ी अपनी कहानियों को वीडियो रील्स, शॉर्ट फिल्मों या डिजिटल विज्ञापनों के जरिए दिखाने का मौका दिया जा रहा है।

इस अभियान का मकसद

'सेल-e-BRATION' का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि कैसे सेल (SAIL) हर भारतीय के जीवन का एक हिस्सा है। यह अभियान सेल को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में पेश करता है। इसका लक्ष्य लोगों के साथ एक भावनात्मक रिश्ता (स्टील-टू-सोल) बनाना है- यह दिखाना कि जहां सेल देश की ताकत बढ़ाता है, वहीं वह आपके जीवन के हर पल का दोस्त भी है।

प्रतियोगिता के विषय

नीचे दिए गए 4 विषयों में से किसी एक पर अपना वीडियो बना सकते हैं:

भारत के बड़े सपनों का निर्माण: भारत की तरक्की की कहानी- जैसे रेलवे, बड़े पुल और हाईवे बनाने में सेल का योगदान।

देश की रक्षा और अंतरिक्ष की उड़ान: सेना के टैंकों, जहाजों और अंतरिक्ष मिशनों में इस्तेमाल होने वाला सेल का फौलाद।

हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल: सेल द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, अस्पताल और खेल प्रोग्राम इत्यादि, जिनसे लोगों का जीवन बदल रहा है।

हर जगह मौजूद: हमारे घरों, ऑफिसों और शहरों में सेल के वे उत्पाद जो हर पल हमारे काम आते हैं।

पुरस्कार और सम्मान

टॉप 5 वीडियो रील्स, शॉर्ट फिल्मों या डिजिटल विज्ञापनों को पुरस्कृत किया जाएगा:

नकद इनाम: हर विजेता को ₹10,000/-

सर्टिफिकेट: सेल की तरफ से आधिकारिक प्रशंसा पत्र और सर्टिफिकेट।

सोशल मीडिया पर पहचान: जीतने वाले वीडियो सेल (SAIL) के सभी सोशल मीडिया पेजों पर दिखाए जाएंगे।

भाग लेने के नियम

कौन भाग ले सकता है: भारत का कोई भी नागरिक।

वीडियो कैसा हो: MP4 फॉर्मेट, साफ क्वालिटी (1080p) और ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट (120 सेकंड) का।

भाषा: आप हिंदी या अंग्रेजी में से किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

कैसे भेजें: अपना वीडियो गूगल ड्राइव या यूट्यूब (Unlisted Link) पर अपलोड करें और उसका लिंक MyGov पोर्टल पर जाकर सबमिट करें।

आखिरी तारीख: वीडियो भेजने की अंतिम तिथि 16 फरवरी, 2026 (रात 11:59 बजे) है।

SAIL
