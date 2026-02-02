अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत

संक्षेप: विक्रम सिंह मजीठिया आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किए गए थे। वह फिलहाल नाभा जेल में हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। तीन दिन पहले सुखबीर बादल भी उनसे मिलने पहुंचे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया को जमानत दे दी है। वह आय से अधिक संपत्ति मामले में नाभा जेल में हैं। सोमवार को ही डेरा ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों उनसे मिलने जेल पहुंचे थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें किसी और जेल मे शिफ्ट करने की बात कही थी। मजीठिया ने जान का खतरा होने की बात कहकर अंतरिम जमानत मांगी थी।

पिछली सुनवाई में जस्टिस संदीप मेहता ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी, "हम उन्हें चंडीगढ़ जेल शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं, इसमें क्या समस्या है?" मजीठिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने न्यायालय से अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया और दलील दी थी कि उनकी जान को वास्तविक खतरा है, जैसा कि राज्य की अपनी तीन जनवरी की खुफिया रिपोर्ट में दर्शाया गया है। अधिवक्ता ने बताया कि मजीठिया जून 2025 से नाभा जेल में बंद हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय देते हुए मामले को स्थगित करते हुए कहा था कि मजीठिया की अंतरिम जमानत पर अगली सुनवाई पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी प्राथमिकी से राहत के लिए श्री मजीठिया ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। फिर मजीठिया ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

प्राथमिकी सात जून, 2025 को मजीठिया के खिलाफ पिछले एनडीपीएस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई थी। एसआईटी ने आरोप लगाया कि मजीठिया और उनकी पत्नी ने घरेलू और विदेशी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 540 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जमा की थी। ये आरोप 2007 और 2017 के बीच की अवधि से संबंधित हैं, जब मजीठिया पंजाब में विधानसभा सदस्य और बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत थे।

आरोप लगाया है कि मजीठिया दंपति ने सराया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों सहित कई कंपनियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखा। उन्होंने इन कंपनियों का उपयोग बेनामी संपत्ति हासिल करने के लिए किया। इसके साथ ही, उन्होंने साइप्रस और सिंगापुर स्थित संस्थाओं के माध्यम से विदेशी निवेश और विभिन्न कंपनियों के बीच लेनदेन का उपयोग किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि श्री मजीठिया ने अपने परिवार के सदस्यों और नकली संस्थाओं के माध्यम से शराब, परिवहन और विमानन क्षेत्रों में व्यावसायिक फायदे के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।