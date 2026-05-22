सबका साथ-सबका विकास; पीएम मोदी से शुभेंदु अधिकारी ने की मुलाकात, बोले- सौभाग्य की बात
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 'सार्थक चर्चा' के दौरान प्रधानमंत्री ने 'सबका साथ, सबका विकास' के अपने दृष्टिकोण पर फिर से जोर दिया और दोहराया कि पश्चिम बंगाल का विकास केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के रूप में नौ मई को शपथ लेने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री से अधिकारी की यह पहली मुलाकात है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक पोस्ट में कहा, ''पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।''
हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शानदार जीत के बाद मोदी कोलकाता में अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। अधिकारी ने कहा कि नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलना उनके लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का दायित्व ग्रहण करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री के साथ यह मेरी पहली आधिकारिक मुलाकात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को उनकी शुभकामनाओं और सबसे बढ़कर, हमारे राज्य की प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।''
सबका साथ-सबका विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सार्थक चर्चा' के दौरान प्रधानमंत्री ने 'सबका साथ, सबका विकास' के अपने दृष्टिकोण पर फिर से जोर दिया और दोहराया कि पश्चिम बंगाल का विकास केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, ''पश्चिम बंगाल को वर्षों से जारी आर्थिक गतिरोध से उबारने और इसे आर्थिक विकास, औद्योगिक पुनरुद्धार और युवा सशक्तिकरण के पथ पर मजबूती से स्थापित करने के लिए हर संभव सहायता, मार्गदर्शन और केंद्रीय समर्थन का आश्वासन देने के लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। केंद्र सरकार के आशीर्वाद और जनता के विश्वास के साथ, हम पश्चिम बंगाल के लिए दोहरी गति से विकास, पारदर्शी शासन और समग्र विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। वंदे मातरम्।''
राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से मुलाकात की
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में बैठक की तस्वीर साझा की। पोस्ट में कहा गया, ''पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।'' शुभेंदु ने नौ मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जो राज्य में इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पहले नेता हैं। उन्होंने यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सिंह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ अपनी मुलाकात की जानकारी और कुछ तस्वीरें साझा कीं। रक्षा मंत्री ने कहा, ''नयी दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। वह राजनीति और विधायिका के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव रखने वाले व्यक्ति हैं। मुझे विश्वास है कि वह पश्चिम बंगाल को नयी ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम करेंगे।''
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस