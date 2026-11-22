केरल के स्वास्थ्य विभाग ने सबरीमाला की यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए जरूरी सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें खासकर दिल से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों के लिए खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

केरल के स्वास्थ्य विभाग ने सबरीमाला मंदिर की यात्रा पर जाने वाले अयप्पा भक्तों के लिए जरूरी सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की हैं। विभाग ने खासकर दिल की बीमारियों से जुड़े जोखिम को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश दिए हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ते पर लंबी चढ़ाई और भीड़ के कारण कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आती रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सबरीमाला की यात्रा शारीरिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होती है। पंपा से सबरीमाला तक का रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला है और हर साल लाखों भक्त यहां पहुंचते हैं। ऐसे में जो लोग पहले से दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या अन्य लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित हैं, उनके लिए अतिरिक्त सावधानी जरूरी है।

दिल के मरीजों के लिए खास निर्देश विभाग ने कहा है कि दिल से जुड़ी किसी भी बीमारी वाले भक्तों को यात्रा शुरू करने से पहले जरूर मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए और डॉक्टर से फिटनेस क्लियरेंस लेना चाहिए। हाल ही में जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ा हो, जिनकी बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी हुई हो, या जिन्हें हार्ट फेलियर की समस्या हो, उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह के बिना ट्रेक पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि भक्तों को अपनी बीमारियों को पूरी तरह नियंत्रण में रखना चाहिए। नियमित दवाएं लेना न छोड़ें और दवाइयों के साथ उनका प्रिस्क्रिप्शन भी जरूर लेकर चलें, ताकि जरूरत पड़ने पर मेडिकल स्टाफ को सही जानकारी मिल सके।

चढ़ाई के दौरान बरतें ये सावधानियां स्वास्थ्य विभाग ने भक्तों को सलाह दी है कि वे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही चढ़ाई करें। जल्दी करने, तेज चलने या जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से बचें। रास्ते में बार-बार रुककर आराम करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, लेकिन जिन लोगों को डॉक्टर ने पानी कम पीने की सलाह दी है (जैसे हार्ट फेलियर के कुछ मामलों में), वे डॉक्टर की सलाह का ही पालन करें। खाली पेट पहाड़ी पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हल्का खाना खाकर ही आगे बढ़ें। भीड़ में धक्का-मुक्की न करें और न ही दौड़ें, क्योंकि इससे अचानक तनाव बढ़ सकता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

ये लक्षण दिखें तो तुरंत रुक जाएं विभाग ने कार्डियक इमरजेंसी के लक्षणों की सूची भी जारी की है। अगर किसी को ये लक्षण महसूस हों तो तुरंत ध्यान दें, जैसे...

सीने में दर्द, भारीपन या जकड़न

बेचैनी या घबराहट

सांस लेने में तकलीफ या सांस फूलना

बहुत ज्यादा पसीना आना

चक्कर आना या बेहोशी आना

दिल की धड़कन का असामान्य होना

अचानक बहुत ज्यादा थकान महसूस होना

दर्द का बाजुओं, जबड़े या पीठ तक फैलना ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत चलना बंद कर दें, किसी सुरक्षित जगह पर बैठकर आराम करें और नजदीकी इमरजेंसी मेडिकल सेंटर से मदद लें। जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस सेवा का इस्तेमाल करें। इमरजेंसी मदद के लिए भक्त 04735 203232 नंबर पर कॉल कर सकते हैं।