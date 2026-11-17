सबरीमाला में खुल गए भगवान अयप्पा मंदिर के कपाट, पहले दिन ही पहुंचे 80 हजार लोग
सबरीमाला में भगवान अयप्पा के मंदिर के द्वार मंगलवार को खुल गए हैं। पहले ही दिन से सबरीमाला में जमकर भीड़ हो रही है। जानकारी के मुताबिक पहले दिन दर्शन के लिए 80 हजार लोगों ने बुकिंग करवाई है।
केरलम के सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर के कपाट मंगलवार को खुल गए हैं। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। कपाट खुलने के साथ ही वार्षिक मंडल मकरलिलक्कु तीर्थयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल मलयालम कैलेंडर के पहले ही महीने वृश्चिकम के पहले दिन मुख्य पुजारी अयप्पा भगवान के मंदिर के द्वार खोलते हैं। इसके बाद से तीर्थयात्रा की शुरुआत हो जाती है।
इससे पहले पूजा की तैयारियों के लिए मंदिर में पुजारियों ने सोमवार शाम को प्रवेश किया था। इस बार नए पुजारी ही व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसे में पूर्व पुजारियों ने उन्हें अपना उत्तारिधिकार सौंपा। पूरे विधि विधान के साथ अभिषेक अनुष्ठान करवाया गया। जानकारी के मुताबिक पहली ही दिन लगभग 66 हजार श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन माध्यम से कतार के लिए टिकट ली है। इसके अलावा 14 हजार से ज्यादा लोगों ने खिड़की से बुकिंग करवाई है।
रोज 80 हजार लोग करेंगे दर्शन
जानकारी के मुताबिक एक दिन में 80 हजार लोग दर्शन कर सकेंगे। वहीं मंदिर में स्थित 18 पवित्र सीढ़ियां हैं। यहां अकसर भीड़ हो जाती है। ऐसे में पुलिस के सामने भीड़ नियंत्रित करने की बड़ी चुनौती है। इस बार हर मिटन में करीब 75 श्रद्धालु इन सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। इस बार पंबपा में बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह स्थान नदी के किनारे है और यहां भीड़ बढ़ने का रिस्क बना रहता है।
रलम के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने मंगलवार को सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर में वार्षिक मंडला तीर्थयात्रा सीजन के शुभारंभ पर अयप्पा भक्तों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पवित्र मंडला सीजन की शुरुआत के साथ, घरों और तीर्थयात्रा के रास्तों पर भक्ति मंत्र 'स्वामी शरणम अयप्पा' गूंजता है, जो लाखों भक्तों की गहरी आस्था और भक्ति को दिखाता है।
रेलवे स्टेशनों पर बने सहायता केंद्र
तीर्थयात्रियों की मदद के लिए आसपास के पांच रेलवे स्टेशनों पर सहायता केंद्र बनाए गए हैं। इनमें एर्नाकुलम, चेंगन्नूर, तिरुवल्ला, कोट्टायम और कायमकुलम स्टेशन शामिल हैं। ये सहायता केंद्र 24 घंटे काम करेंगे। यहां श्रद्धालुओं को यात्रा से जुड़ी जानकारी, दिशा-निर्देश, सुरक्षा संबंधी मदद और आपातकालीन स्थिति में सहायता मिलेगी। सबरीमाला की आगे की यात्रा के दौरान मार्गदर्शन चाहने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ये केंद्र एक समर्पित सुविधा केंद्र के रूप में काम करेंगे।
ये सहायता केन्द्र तिरुवनंतपुरम में रेलवे पुलिस कमांडेंट कंट्रोल सेंटर की देखरेख और समन्वय में काम करेंगे। तीर्थयात्री मदद और जानकारी के लिए नियंत्रण केन्द्र को 9846200100 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए वे 112 नंबर डायल कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे से जुड़ी सुरक्षा सहायता और शिकायतों के लिए भारतीय रेलवे की हेल्पलाइन 139 पर भी संपर्क किया जा सकता है। केरलम पुलिस के आधिकारिक पोल-ऐप के जरिए भी कई पुलिस सेवाएं ली जा सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें