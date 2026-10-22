TMC छोड़ने वाली सायोनी घोष ने अमित शाह को दी जन्मदिन की बधाई, लेकिन... एक डर
प्रधानमंत्री के अलावा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमित शाह के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की और उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) छोड़ने वाली और नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NPCI) में शामिल होने वालीं सांसद सायोनी घोष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में शाह को बधाई देते हुए लिखा है, "माननीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एक कुशल नेता और बेहतरीन राजनेता। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और एक शानदार जीवन प्रदान करें।"
हालांकि, सायोनी घोष ने अपने एक्स अकाउंट पर कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है। कुछ गिने-चुने लोग ही उनके पोस्ट पर अपनी राय या टिप्पणी दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने जब से TMC छोड़कर सियासी पाला बदला है, तब से ही कमेंट को बंद करवा रखा है। दरअसल, उन्हें एक तरह का डर सता रहा है। वह डर है आमजन की टिप्पणियों का। हालांकि, सायोनी घोष मुखर रही हैं लेकिन उन्हें अपने पोस्ट पर जनता की प्रतिक्रिया से डर लग रहा है।
PM मोदी ने भी शाह को दी बधाई
उधर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी गुरुवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। PM मोदी ने भी सोशल मीडया ''एक्स'' पर एक पोस्ट में लिखा, ''गृह मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनकी प्रशासनिक समझ ने यह पक्का किया है कि भारत की आतंरिक सुरक्षा प्रणाली और ज़्यादा असरदार बने।'' प्रधानमंत्री ने खास तौर पर माओवाद की समस्या से निपटने और नशीले पदार्थो के गलत इस्तेमाल से निपटने में सरकार की बताई गई कार्ययोजना पर ज़ोर दिया और इन कोशिशों को देश की सुरक्षा और सामाजिक मकसदों के लिए ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा, ''माओवाद के खतरे को खत्म करने और नशा मुक्त समाज के हमारे सपने को आगे बढ़ाने में मिली सफलताएँ खास तौर पर ध्यान देने लायक हैं।''
शाह के काम-काज की खूब तारीफ
उन्होंने शाह के लंबे और स्वस्थ जीवन की भी कामना की और उम्मीद जताई कि वह लोगों की सेवा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ''मैं प्रार्थना करता हूं कि लोगों की सेवा करते हुए उन्हें लंबी और स्वस्थ जीवन मिले।'' उन्होंने कहा कि शाह ने केंद्र सरकार की आतंरिक सुरक्षा रणनीति में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन, माओवाद पर रोक और नशीले पदार्थो की तस्करी से निपटना शामिल है। केंद्र ने माओवादी हिंसा को खत्म करने और नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को अपनी मुख्य प्राथमिकता बनाया है, जिसमें सुरक्षा अभियान , गुप्तचर समन्वय और केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग पर भरोसा किया गया है।
राजनाथ सिंह, नड्डा, योगी ने भी शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री के अलावा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमित शाह के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की और उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की है। 22 अक्तूबर 1964 को जन्मे अमित शाह 62 साल के हो गए हैं। उनका जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने 40 साल के अपने राजनीतिक जीवन में पोलिंग बूथ कार्यकर्ता से लेकर केंद्र में गृह मंत्री तक का सफर तय किया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी छह सालों तक निभाई है। उनकी अगुवाई में ही भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। इसके अलावा वह गुजरात सरकार में आठ सालों तक मंत्री रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।