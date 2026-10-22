TMC छोड़ने वाली सायोनी घोष ने अमित शाह को दी जन्मदिन की बधाई, लेकिन... एक डर

प्रधानमंत्री के अलावा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमित शाह के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की और उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) छोड़ने वाली और नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NPCI) में शामिल होने वालीं सांसद सायोनी घोष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में शाह को बधाई देते हुए लिखा है, "माननीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एक कुशल नेता और बेहतरीन राजनेता। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और एक शानदार जीवन प्रदान करें।"

हालांकि, सायोनी घोष ने अपने एक्स अकाउंट पर कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है। कुछ गिने-चुने लोग ही उनके पोस्ट पर अपनी राय या टिप्पणी दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने जब से TMC छोड़कर सियासी पाला बदला है, तब से ही कमेंट को बंद करवा रखा है। दरअसल, उन्हें एक तरह का डर सता रहा है। वह डर है आमजन की टिप्पणियों का। हालांकि, सायोनी घोष मुखर रही हैं लेकिन उन्हें अपने पोस्ट पर जनता की प्रतिक्रिया से डर लग रहा है।

PM मोदी ने भी शाह को दी बधाई उधर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी गुरुवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। PM मोदी ने भी सोशल मीडया ''एक्स'' पर एक पोस्ट में लिखा, ''गृह मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनकी प्रशासनिक समझ ने यह पक्का किया है कि भारत की आतंरिक सुरक्षा प्रणाली और ज़्यादा असरदार बने।'' प्रधानमंत्री ने खास तौर पर माओवाद की समस्या से निपटने और नशीले पदार्थो के गलत इस्तेमाल से निपटने में सरकार की बताई गई कार्ययोजना पर ज़ोर दिया और इन कोशिशों को देश की सुरक्षा और सामाजिक मकसदों के लिए ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा, ''माओवाद के खतरे को खत्म करने और नशा मुक्त समाज के हमारे सपने को आगे बढ़ाने में मिली सफलताएँ खास तौर पर ध्यान देने लायक हैं।''

शाह के काम-काज की खूब तारीफ उन्होंने शाह के लंबे और स्वस्थ जीवन की भी कामना की और उम्मीद जताई कि वह लोगों की सेवा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ''मैं प्रार्थना करता हूं कि लोगों की सेवा करते हुए उन्हें लंबी और स्वस्थ जीवन मिले।'' उन्होंने कहा कि शाह ने केंद्र सरकार की आतंरिक सुरक्षा रणनीति में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन, माओवाद पर रोक और नशीले पदार्थो की तस्करी से निपटना शामिल है। केंद्र ने माओवादी हिंसा को खत्म करने और नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को अपनी मुख्य प्राथमिकता बनाया है, जिसमें सुरक्षा अभियान , गुप्तचर समन्वय और केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग पर भरोसा किया गया है।