Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काबा मदीना गाने वालीं सायोनी घोष भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ, बागियों में शामिल

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
Follow us on Google News
share

हाल ही में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संगठन स्तर पर बदलाव किए थे। उस दौरान सायनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और मधुरिमा ठाकुर को महासचिव के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया था।

काबा मदीना गाने वालीं सायोनी घोष भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ, बागियों में शामिल

TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी को जल्द ही एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि लोकसभा सांसद सायोनी घोष अब बागी गुट में शामिल हो सकती हैं। हाल ही में काबा-मदीना गाकर घोष सुर्खियों में आ गईं थीं। कहा जा रहा है कि इस संबंध में उन्होंने सांसद काकोली घोष दस्तीदार से भी संपर्क किया है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है।

न्यूज18 की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि घोष ने दस्तीदार की अगुवाई वाले गुट को समर्थन देने का फैसला किया है। कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने इससे जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फिलहाल, जाधवपुर सांसद ने इसपर प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले करीब 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को समर्थन पत्र देने की तैयारी की थी।

क्या है वजह

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि घोष को लगता है कि तृणमूल कांग्रेस में अब कोई भविष्य नहीं बचा है। उनस जुड़े एक करीबी सूत्र ने कहा है कि नाराजगी की सबसे बड़ी वजह पार्टी नेतृत्व से समर्थन नहीं मिलना था। दरअसल, वह चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के निशाने पर आ गईं थीं। कहा जा रहा है कि उस दौरान उनके साथ कोई नेता नहीं था।

ये भी पढ़ें:दिल में राम, नयन में कृष्ण; काबा-मदीना गाने वाली TMC की सायोनी घोष को मिला जवाब

टीएमसी के साथ रहने की कही थी बात

खास बात है कि 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद घोष ने टीएमसी में बने रहने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने बंगाल की जनता का जनादेश स्वीकार किया था।

उन्होंने कहा था, 'मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता के फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती हूं। मैं बंगाल की 'मां माटी मानुष' को धन्यवाद देती हूं, जो हर अच्छे-बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ी रही। एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में जाधवपुर लोकसभा के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए, मैं बिना किसी डर और गर्व के साथ अपने नेता ममता बनर्जी के प्रति वफादार रहूंगी। लोकतंत्र और इस महान देश की एकता की रक्षा के लिए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूं...।'

ये भी पढ़ें:'काबा-मदीना' गाने वाली सायोनी घोष ने दी बकरीद की बधाई, बोलीं- सच हों सपने और...

मिली थी नई नियुक्ति

हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री बनर्जी ने संगठन स्तर पर बदलाव किए थे। उस दौरान सायनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और मधुरिमा ठाकुर को महासचिव के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया था। जबकि, माला रॉय को महिला तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया और प्रियंका अधिकारी को तृणमूल छात्र परिषद का प्रभार दिया गया।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
TMC Mamata Banerjee
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।