काबा मदीना गाने वालीं सायोनी घोष भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ, बागियों में शामिल

हाल ही में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संगठन स्तर पर बदलाव किए थे। उस दौरान सायनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और मधुरिमा ठाकुर को महासचिव के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया था।

TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी को जल्द ही एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि लोकसभा सांसद सायोनी घोष अब बागी गुट में शामिल हो सकती हैं। हाल ही में काबा-मदीना गाकर घोष सुर्खियों में आ गईं थीं। कहा जा रहा है कि इस संबंध में उन्होंने सांसद काकोली घोष दस्तीदार से भी संपर्क किया है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है।

न्यूज18 की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि घोष ने दस्तीदार की अगुवाई वाले गुट को समर्थन देने का फैसला किया है। कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने इससे जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फिलहाल, जाधवपुर सांसद ने इसपर प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले करीब 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को समर्थन पत्र देने की तैयारी की थी।

क्या है वजह रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि घोष को लगता है कि तृणमूल कांग्रेस में अब कोई भविष्य नहीं बचा है। उनस जुड़े एक करीबी सूत्र ने कहा है कि नाराजगी की सबसे बड़ी वजह पार्टी नेतृत्व से समर्थन नहीं मिलना था। दरअसल, वह चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के निशाने पर आ गईं थीं। कहा जा रहा है कि उस दौरान उनके साथ कोई नेता नहीं था।

टीएमसी के साथ रहने की कही थी बात खास बात है कि 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद घोष ने टीएमसी में बने रहने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने बंगाल की जनता का जनादेश स्वीकार किया था।

उन्होंने कहा था, 'मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता के फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती हूं। मैं बंगाल की 'मां माटी मानुष' को धन्यवाद देती हूं, जो हर अच्छे-बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ी रही। एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में जाधवपुर लोकसभा के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए, मैं बिना किसी डर और गर्व के साथ अपने नेता ममता बनर्जी के प्रति वफादार रहूंगी। लोकतंत्र और इस महान देश की एकता की रक्षा के लिए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूं...।'