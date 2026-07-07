बेईमान-बेईमान… काबा-मदीना वाली सायोनी घोष को देख नारे लगाने लगे लोग, VIDEO

बरुईपुर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आने के बाद टीएमसी की बागी नेता सायोनी घोष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग भी की।

पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या के मामले को लेकर राज्य में तनाव है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस से बागी हुईं सांसद सायोनी घोष पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचीं। यहां उन्होंने बच्ची के परिजनों से मुलाकात के बाद दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। सायोनी घोष ने इस दौरान यह भी कहा कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, ऐसे मामलों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। इस बीच सायोनी को यहां लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। सायोनी को देख लोगों ने गद्दार और बेईमान जैसे नारे लगाए। इस दौरान सायोनी घोष काफी असहज नजर आईं।

बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान काबा मदीना वाला गीत गाकर सुर्खियों में आईं सायोनी घोष यहां की सांसद हैं। वे जाधवपुर से लोकसभा सांसद हैं और बरुईपुर इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पिछले सप्ताह एक 11 साल की बच्ची शव एक तालाब किनारे मिला था। बच्ची के साथ रेप और फिर हत्या की आशंका है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है और लोग लगातार दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर विरोध जताते हुए एक कैंडल मार्च निकाला था। अब सायोनी भी पीड़ित मुलाकात से मिलने पहुंची थीं, जहां उन्होंने लोगों का विरोध झेलना पड़ा।

बेईमान-बेईमान के नारे सायोनी को देख कई लोग ‘बेईमान बेईमान’ के नारे लगाने लगे। इस दौरान पुलिस लोगों को कंट्रोल करती दिखी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में लोग सायोनी को नाम से पुकारते हैं और फिर बेईमान और गद्दार जैसे नारे चिल्लाने लगते हैं। वहीं कुछ लोग यह भी कहते सुने जा सकते हैं कि वे ‘कितने में बिक गईं’। फिर उन्हें पुलिस की मदद से भीड़ से बचते और गाड़ी में बैठकर निकलते हुए देखा जा सकता है।

क्यों लोग बुलाने लगे गद्दार? गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनावों में टीएमसी की हार के बाद ही ममता बनर्जी के 2 तिहाई से ज्यादा विधायकों और करीब 20 सांसदों ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। इनमें सायोनी घोष का नाम भी शामिल है। चुनावों में टीएमसी की पोस्टर गर्ल रहीं सायोनी उस वक्त ‘दिल में काबा, नैनों में मदीना जैसे गीत गाकर लोकप्रिय हुई थीं। ऐसे में लोग उनके बदले रुख को पचा नहीं पा रहे हैं।

क्या बोलीं सायोनी घोष? सायोनी घोष ने बरुईपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि इस घटना ने सभी को गहरा दुख पहुंचाया है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सायोनी घोष ने कहा, “मैं पूरे परिवार से मिली हूं।… जब किसी की जान जाती है, एक बच्ची की मौत होती है, तो हमें भी उतना ही दर्द होता है। हमें अपनी मुख्यमंत्री से यही अपेक्षा है कि सच्ची जांच हो और जो भी दोषी हैं, उन्हें सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए।”