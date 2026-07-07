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बेईमान-बेईमान… काबा-मदीना वाली सायोनी घोष को देख नारे लगाने लगे लोग, VIDEO

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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बरुईपुर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आने के बाद टीएमसी की बागी नेता सायोनी घोष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग भी की।

पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या के मामले को लेकर राज्य में तनाव है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस से बागी हुईं सांसद सायोनी घोष पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचीं। यहां उन्होंने बच्ची के परिजनों से मुलाकात के बाद दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। सायोनी घोष ने इस दौरान यह भी कहा कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, ऐसे मामलों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। इस बीच सायोनी को यहां लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। सायोनी को देख लोगों ने गद्दार और बेईमान जैसे नारे लगाए। इस दौरान सायोनी घोष काफी असहज नजर आईं।

बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान काबा मदीना वाला गीत गाकर सुर्खियों में आईं सायोनी घोष यहां की सांसद हैं। वे जाधवपुर से लोकसभा सांसद हैं और बरुईपुर इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पिछले सप्ताह एक 11 साल की बच्ची शव एक तालाब किनारे मिला था। बच्ची के साथ रेप और फिर हत्या की आशंका है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है और लोग लगातार दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर विरोध जताते हुए एक कैंडल मार्च निकाला था। अब सायोनी भी पीड़ित मुलाकात से मिलने पहुंची थीं, जहां उन्होंने लोगों का विरोध झेलना पड़ा।

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बेईमान-बेईमान के नारे

सायोनी को देख कई लोग ‘बेईमान बेईमान’ के नारे लगाने लगे। इस दौरान पुलिस लोगों को कंट्रोल करती दिखी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में लोग सायोनी को नाम से पुकारते हैं और फिर बेईमान और गद्दार जैसे नारे चिल्लाने लगते हैं। वहीं कुछ लोग यह भी कहते सुने जा सकते हैं कि वे ‘कितने में बिक गईं’। फिर उन्हें पुलिस की मदद से भीड़ से बचते और गाड़ी में बैठकर निकलते हुए देखा जा सकता है।

क्यों लोग बुलाने लगे गद्दार?

गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनावों में टीएमसी की हार के बाद ही ममता बनर्जी के 2 तिहाई से ज्यादा विधायकों और करीब 20 सांसदों ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। इनमें सायोनी घोष का नाम भी शामिल है। चुनावों में टीएमसी की पोस्टर गर्ल रहीं सायोनी उस वक्त ‘दिल में काबा, नैनों में मदीना जैसे गीत गाकर लोकप्रिय हुई थीं। ऐसे में लोग उनके बदले रुख को पचा नहीं पा रहे हैं।

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क्या बोलीं सायोनी घोष?

सायोनी घोष ने बरुईपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि इस घटना ने सभी को गहरा दुख पहुंचाया है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सायोनी घोष ने कहा, “मैं पूरे परिवार से मिली हूं।… जब किसी की जान जाती है, एक बच्ची की मौत होती है, तो हमें भी उतना ही दर्द होता है। हमें अपनी मुख्यमंत्री से यही अपेक्षा है कि सच्ची जांच हो और जो भी दोषी हैं, उन्हें सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए।”

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उन्होंने आगे कहा कि ऊपरी तौर पर ऐसा लग सकता है कि इसमें 2, 3 या 4 लोग शामिल हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ा रैकेट है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में हमारी बेटियों की सुरक्षा और संरक्षा बनी रहे। सायोनी घोष ने कहा कि राज्य में नई सरकार को बने अभी सिर्फ दो महीने हुए हैं और कोई भी राजनीतिक दल या मुख्यमंत्री ऐसी घटनाएं नहीं चाहता। उन्होंने कहा, "चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, तृणमूल के हों या कांग्रेस के, कोई भी रेप जैसी घटना नहीं चाहता। लेकिन अगर ऐसी घटना होती है तो सबसे अहम बात यह होती है कि सरकार उसको कैसे हैंडल करती है। हमारी मुख्यमंत्री को इस मामले को ठीक से संभालना चाहिए और इसमें शामिल सभी दोषियों को सबसे कठोर सजा मिले, फांसी की सजा मिलनी चाहिए।"

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लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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