जो गलत है वो गलत है, सायोनी घोष Gen Z के समर्थन में; जमकर कर दी तारीफ

तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर एनडीए को समर्थन दे चुकीं लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन पर युवाओं की खुलकर तारीफ की है। मंगलवार को एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर बात की।

लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने दिल्ली में हुए नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं ने बता दिया है कि उन्हें विपक्ष पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। साथ ही कहा है कि पेपर लीक के खिलाफ लाए गए बिल पर चर्चा बहुत जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस से अलग होने के बाद वह बागी सांसदों के साथ मिलकर नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गईं थीं।

सायोनी घोष ने कहा है कि सदन में चर्चा होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि किसी भी हाल में चर्चा होना बहुत जरूरी है। यह जो बिल आया है, भले ही सरकार का कोई विरोध करे, लेकिन जो बच्चों के हित में है, वो कभी विरोध नहीं करेगा। लेकिन उसपर आप चर्चा नहीं करेंगे, आपका फीडबैक नहीं मिलेगा, सुझाव नहीं देंगे, विस्तारित रूप से आलोचना नहीं होगी सरकार की जो कार्यप्रणाली है...।'

'बच्चे डिबेट नहीं सुनना चाहते' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि बच्चे भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स पर चर्चा हो। वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं चाहते, वो सुनना चाहते हैं कि सरकार का क्या विजन है। वो कैसे पेपर लीक को रोकना चाहती है, वो कैसे सख्ती से पेश आ रही है। तो इसपर चर्चा हो। बच्चों पर जो एके47 हो, पैलेट हो, जो गलत है तो गलत है। देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कार्रवाई हो रहे हैं।'

Gen Z पर क्या बोलीं सांसद इस दौरान उन्होंने देश के जेन जी पर भी बात की। उन्होंने कहा, 'जेन जी तो हमारे दिल की धड़कन है। देश के युवा, देश के छात्र, देश का गर्व हैं। और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से आगे बढ़कर आए, जिस तरह से मुद्दा उठाया पेपर लीक का नीट का। इससे उन्होंने मैसेज दिया है देश में कि भारत में गणतंत्र जिंदा है। और सरकार आगे बढ़कर आई और सरकार को भी बिल लाने का मौका मिला।'

उन्होंने छात्र आंदोलन की भी तारीफ की। सांसद ने कहा, 'जेन जी ने साबित कर दिया है कि भारत के विपक्ष पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है।' उन्होंने कहा, 'भारत में गणतंत्र जिंदा है और वो रास्ते पर उतर आए और उन्होंने ये प्रमाणित किया है।'