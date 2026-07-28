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जो गलत है वो गलत है, सायोनी घोष Gen Z के समर्थन में; जमकर कर दी तारीफ

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर एनडीए को समर्थन दे चुकीं लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन पर युवाओं की खुलकर तारीफ की है। मंगलवार को एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर बात की।

Saayoni Ghosh
लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने जेन जी के प्रदर्शन पर पहली बार बात की है। (PTI Photo/Arun Sharma)

लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने दिल्ली में हुए नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं ने बता दिया है कि उन्हें विपक्ष पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। साथ ही कहा है कि पेपर लीक के खिलाफ लाए गए बिल पर चर्चा बहुत जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस से अलग होने के बाद वह बागी सांसदों के साथ मिलकर नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गईं थीं।

सायोनी घोष ने कहा है कि सदन में चर्चा होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि किसी भी हाल में चर्चा होना बहुत जरूरी है। यह जो बिल आया है, भले ही सरकार का कोई विरोध करे, लेकिन जो बच्चों के हित में है, वो कभी विरोध नहीं करेगा। लेकिन उसपर आप चर्चा नहीं करेंगे, आपका फीडबैक नहीं मिलेगा, सुझाव नहीं देंगे, विस्तारित रूप से आलोचना नहीं होगी सरकार की जो कार्यप्रणाली है...।'

'बच्चे डिबेट नहीं सुनना चाहते'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि बच्चे भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स पर चर्चा हो। वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं चाहते, वो सुनना चाहते हैं कि सरकार का क्या विजन है। वो कैसे पेपर लीक को रोकना चाहती है, वो कैसे सख्ती से पेश आ रही है। तो इसपर चर्चा हो। बच्चों पर जो एके47 हो, पैलेट हो, जो गलत है तो गलत है। देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कार्रवाई हो रहे हैं।'

Gen Z पर क्या बोलीं सांसद

इस दौरान उन्होंने देश के जेन जी पर भी बात की। उन्होंने कहा, 'जेन जी तो हमारे दिल की धड़कन है। देश के युवा, देश के छात्र, देश का गर्व हैं। और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से आगे बढ़कर आए, जिस तरह से मुद्दा उठाया पेपर लीक का नीट का। इससे उन्होंने मैसेज दिया है देश में कि भारत में गणतंत्र जिंदा है। और सरकार आगे बढ़कर आई और सरकार को भी बिल लाने का मौका मिला।'

उन्होंने छात्र आंदोलन की भी तारीफ की। सांसद ने कहा, 'जेन जी ने साबित कर दिया है कि भारत के विपक्ष पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है।' उन्होंने कहा, 'भारत में गणतंत्र जिंदा है और वो रास्ते पर उतर आए और उन्होंने ये प्रमाणित किया है।'

NDA बैठक में हुईं शामिल

मंगलवार को घोष एनडीए की बैठक में भी शामिल हुईं। उन्होंने कहा, 'मैंने पहली बार एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लिया। बहुत ही अच्छी जानकारियां मिलीं। प्रधानमंत्री जी वहां उपस्थित थे, गृहमंत्री जी थे। दूसरे मंत्री भी थे। आज एफटीए पर विस्तारित रूप से बात की गई। इसके साथ ब्लू इकोनॉमी पर भी प्रेजेंटेशन दिया गया। अच्छा लगा, सकारात्मक आलोचनाएं हुईं। बिल पेश किया गया था कल, आज इसपर चर्चा करेंगे।'

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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