Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विपक्ष पर भड़क उठीं सायोनी घोष, संसद सत्र के बाधित होने पर बोलीं- टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद हो रहा

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे से बाधित रही है। ऐसे में सायोनी घोष ने उन पर निशाना साधा है और कहा है कि यह टैक्सपेयर के पैसों की बर्बादी है। उन्होंने कहा कि मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि हाउस को चलने दें। 

Saayoni Ghosh slams opposition for adjourning Parliament Session Says Taxpayer money is being Wasted
विपक्ष पर भड़कीं सायोनी घोष

संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। शुरुआत से ही विपक्ष जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन के दौरान किए गए लाठीचार्ज, पैलेट गन और राम मंदिर के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। ज्यादातर समय संसद ठप रही है। इस पर कभी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में ममता बनर्जी की करीबी रहीं सायोनी घोष ने विपक्ष पर हमला बोला है। एनसीपीआई सांसद सायोनी घोष ने कहा है कि संसद सत्र ठीक से नहीं चल रहा है। हर दिन रुकावट आ रही है और टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद हो रहा।

सायोनी घोष ने संसद सत्र के स्थगित होने पर कहा, ''हम अपने इलाके के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, चाहे क्वेश्चन आवर हो या जीरो आवर। यह बहुत दुख की बात है, खासकर इसलिए क्योंकि हमारे इलाके के लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं कि हम अपनी बातें कहें। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि हाउस को चलने दें। बाहर आप जो चाहें करें, लेकिन हाउस के अंदर संसद को ठीक से चलाना ट्रेजरी बेंच और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है।"

ये भी पढ़ें:सायोनी घोष विपक्ष को धोने लगीं, कहा- सदन चलने दो, अच्छे सुझाव पर अमल करेगी सरकार

बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी 15 साल के शासन के बाद सत्ता से बाहर हुईं। राज्य में पहली बार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है। इसके बाद से टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए। पार्टी के विधायक और सांसदों में से ज्यादातर ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। 64 विधायकों ने अलग गुट बना लिया, जबकि 20 सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया। इसी गुट में कभी भाजपा पर हमलावर रहने वाली सायोनी घोष भी हैं। घोष जब टीएमसी में थीं, तब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर जमकर हमला बोला करती थीं। अब उनके अलावा, यूसुफ पठान, काकोली घोष समेत तमाम सांसदों ने टीएमसी से नाता तोड़ लिया और एनडीए को सपोर्ट करने का फैसला लिया।

ये भी पढ़ें:सायोनी घोष को आ गया गुस्सा, AK47 वाली बात पर नाराज; Gen Z की तारीफ

भाजपा संसद में जबरदस्ती करा रही है बिल पास: डेरेक ओ'ब्रायन

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने सरकार पर कठोर कानून लाने और बिना पर्याप्त चर्चा के संसद में ऐसे बिलों को जबरदस्ती पास कराने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने दोनों सदनों के कामकाज में बार-बार हो रही रुकावटों पर भी सवाल उठाए। ओ'ब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी ने संसद में विवादास्पद कानून लाने और बिना सार्थक बहस के उन्हें पास कराने का तरीका अपना लिया है। तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा, "भाजपा का तरीका- एफसीआरए जैसे कठोर बिल लाना और फिर बिना किसी बहस के संसद में उन्हें ज़बरदस्ती पास करा लेना।" वरिष्ठ सांसद ने यह भी तर्क दिया कि संसद में लंबे समय तक कामकाज में रुकावट से अंततः लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर होती है, क्योंकि इससे कार्यपालिका (सरकार) की विधायी जांच सीमित हो जाती है।

ये भी पढ़ें:सायोनी घोष का नया दांव, NDA की मीटिंग में पहुंचीं; आगे क्या है प्लान
Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Saayoni Ghosh Parliament Monsoon Session
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।