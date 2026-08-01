विपक्ष पर भड़क उठीं सायोनी घोष, संसद सत्र के बाधित होने पर बोलीं- टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद हो रहा
संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे से बाधित रही है। ऐसे में सायोनी घोष ने उन पर निशाना साधा है और कहा है कि यह टैक्सपेयर के पैसों की बर्बादी है। उन्होंने कहा कि मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि हाउस को चलने दें।
संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। शुरुआत से ही विपक्ष जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन के दौरान किए गए लाठीचार्ज, पैलेट गन और राम मंदिर के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। ज्यादातर समय संसद ठप रही है। इस पर कभी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में ममता बनर्जी की करीबी रहीं सायोनी घोष ने विपक्ष पर हमला बोला है। एनसीपीआई सांसद सायोनी घोष ने कहा है कि संसद सत्र ठीक से नहीं चल रहा है। हर दिन रुकावट आ रही है और टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद हो रहा।
सायोनी घोष ने संसद सत्र के स्थगित होने पर कहा, ''हम अपने इलाके के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, चाहे क्वेश्चन आवर हो या जीरो आवर। यह बहुत दुख की बात है, खासकर इसलिए क्योंकि हमारे इलाके के लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं कि हम अपनी बातें कहें। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि हाउस को चलने दें। बाहर आप जो चाहें करें, लेकिन हाउस के अंदर संसद को ठीक से चलाना ट्रेजरी बेंच और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है।"
बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी 15 साल के शासन के बाद सत्ता से बाहर हुईं। राज्य में पहली बार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है। इसके बाद से टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए। पार्टी के विधायक और सांसदों में से ज्यादातर ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। 64 विधायकों ने अलग गुट बना लिया, जबकि 20 सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया। इसी गुट में कभी भाजपा पर हमलावर रहने वाली सायोनी घोष भी हैं। घोष जब टीएमसी में थीं, तब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर जमकर हमला बोला करती थीं। अब उनके अलावा, यूसुफ पठान, काकोली घोष समेत तमाम सांसदों ने टीएमसी से नाता तोड़ लिया और एनडीए को सपोर्ट करने का फैसला लिया।
भाजपा संसद में जबरदस्ती करा रही है बिल पास: डेरेक ओ'ब्रायन
वहीं, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने सरकार पर कठोर कानून लाने और बिना पर्याप्त चर्चा के संसद में ऐसे बिलों को जबरदस्ती पास कराने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने दोनों सदनों के कामकाज में बार-बार हो रही रुकावटों पर भी सवाल उठाए। ओ'ब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी ने संसद में विवादास्पद कानून लाने और बिना सार्थक बहस के उन्हें पास कराने का तरीका अपना लिया है। तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा, "भाजपा का तरीका- एफसीआरए जैसे कठोर बिल लाना और फिर बिना किसी बहस के संसद में उन्हें ज़बरदस्ती पास करा लेना।" वरिष्ठ सांसद ने यह भी तर्क दिया कि संसद में लंबे समय तक कामकाज में रुकावट से अंततः लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर होती है, क्योंकि इससे कार्यपालिका (सरकार) की विधायी जांच सीमित हो जाती है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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