Saayoni Ghosh and TMC Rebel MPs: संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर को ही अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार है। बागी सांसदों का तर्क है कि 2/3 से अधिक संख्या होने के कारण उन्हें दलबदल कानून की धारा 4 के तहत संरक्षण प्राप्त है।

Saayoni Ghosh and TMC Rebel MPs: केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। नए प्रस्ताव में कहा गया है कि सीटों के इस नए बंटवारे और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को साल 2051 तक लागू रखा जाएगा। संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026, सोमवार (30 नवंबर) को लोकसभा में पेश किया जाना है। इसमें सदन की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकेंगे। विधेयक में किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का भी प्रस्ताव है।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, ''इस विधेयक का उद्देश्य परिसीमन प्रक्रिया के जरिए लोकसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए एक-तिहाई आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करना है।'' इसमें कहा गया है कि परिसीमन प्रक्रिया के तहत लोकसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या में परिसीमन से ठीक पहले मौजूद सीटों की संख्या के अलावा 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

अप्रैल में 298 पर सिमटी थी सरकार इस बीच, सरकार ने इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में सबकी नजरें सायोनी घोष समेत तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों की वोटिंग स्थिति पर टिकी हैं, जिनकी सदस्यता पर भी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल, संविधान संशोधन बिल को पारित कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई (2/3) सांसदों के समर्थन की जरूरत है। इससे पहले 17 अप्रैल को सरकार का प्रस्ताव 298 वोटों पर सिमट गया था, जबकि 528 उपस्थित सदस्यों में से 352 वोटों की जरूरत थी।

दो तिहाई आंकड़े का दावा अब दावा किया जा रहा है कि इन 20 बागी सांसदों के साथ सरकार के पास 321 सासंदों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी NCP के 8, DMK के 22, YSRCP के 4 सांसद भी सरकार का साथ दे सकते हैं। इतना मिलाकर सांसदों की संख्या 356 तक पहुंच जा रही है। इनके अलावा तीन निर्दलीय और एक-एक सांसद वाले तीन दल भी सरकार का साथ दे सकते हैं। इस तरह सरकार लोकसभा में दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा पूरा कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या TMC के बागी 20 सांसदों को वोट देने का अधिकार है, जब उनकी अयोग्यता का मामला स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

वोटिंग अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के नियम इस बीच TMC सांसद सागरिका घोष ने इन बागी 20 सांसदों को अयोग्य घोषित करने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर स्पीकर द्वारा की जा रही देरी और कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, संविधान और सुप्रीम कोर्ट (सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र केस, 2023) द्वारा तय कानूनी स्थिति के अनुसार इन सांसदों को वोट देने का अधिकार है, क्योंकि जब तक स्पीकर अयोग्यता पर अंतिम फैसला नहीं सुनाते, तब तक सांसदों की सदस्यता या वोट देने का अधिकार निलंबित नहीं होता है। अगर ये 20 सांसद वोट डालते हैं और बाद में अयोग्य ठहराए भी जाते हैं, तब भी उनके द्वारा डाला गया वोट रद्द नहीं होगा, क्योंकि अयोग्यता का आदेश भावी तारीख से लागू होता है।

10वीं अनुसूची का पेच और सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर को ही अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार है। बागी सांसदों का तर्क है कि 2/3 से अधिक संख्या होने के कारण उन्हें दलबदल कानून की धारा 4 के तहत संरक्षण प्राप्त है। दूसरी तरफ, TMC का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रुख के मुताबिक मूल राजनीतिक दल का विलय होना जरूरी है, केवल विधायी दल का टूटकर अलग होना मान्य नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (केशम मेघचंद्र सिंह केस, 2020) स्पष्ट कर चुका है कि अयोग्यता याचिकाओं का निपटारा साधारण परिस्थितियों में 3 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, ताकि दलबदल विरोधी कानून का प्रभाव खत्म न हो।