सायोनी घोष समेत TMC के बागी 20 MPs कर पाएंगे वोट? फोकस में अचानक क्यों स्पीकर ओम बिरला
Saayoni Ghosh and TMC Rebel MPs: संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर को ही अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार है। बागी सांसदों का तर्क है कि 2/3 से अधिक संख्या होने के कारण उन्हें दलबदल कानून की धारा 4 के तहत संरक्षण प्राप्त है।
Saayoni Ghosh and TMC Rebel MPs: केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। नए प्रस्ताव में कहा गया है कि सीटों के इस नए बंटवारे और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को साल 2051 तक लागू रखा जाएगा। संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026, सोमवार (30 नवंबर) को लोकसभा में पेश किया जाना है। इसमें सदन की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकेंगे। विधेयक में किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का भी प्रस्ताव है।
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, ''इस विधेयक का उद्देश्य परिसीमन प्रक्रिया के जरिए लोकसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए एक-तिहाई आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करना है।'' इसमें कहा गया है कि परिसीमन प्रक्रिया के तहत लोकसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या में परिसीमन से ठीक पहले मौजूद सीटों की संख्या के अलावा 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
अप्रैल में 298 पर सिमटी थी सरकार
इस बीच, सरकार ने इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में सबकी नजरें सायोनी घोष समेत तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों की वोटिंग स्थिति पर टिकी हैं, जिनकी सदस्यता पर भी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल, संविधान संशोधन बिल को पारित कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई (2/3) सांसदों के समर्थन की जरूरत है। इससे पहले 17 अप्रैल को सरकार का प्रस्ताव 298 वोटों पर सिमट गया था, जबकि 528 उपस्थित सदस्यों में से 352 वोटों की जरूरत थी।
दो तिहाई आंकड़े का दावा
अब दावा किया जा रहा है कि इन 20 बागी सांसदों के साथ सरकार के पास 321 सासंदों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी NCP के 8, DMK के 22, YSRCP के 4 सांसद भी सरकार का साथ दे सकते हैं। इतना मिलाकर सांसदों की संख्या 356 तक पहुंच जा रही है। इनके अलावा तीन निर्दलीय और एक-एक सांसद वाले तीन दल भी सरकार का साथ दे सकते हैं। इस तरह सरकार लोकसभा में दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा पूरा कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या TMC के बागी 20 सांसदों को वोट देने का अधिकार है, जब उनकी अयोग्यता का मामला स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
वोटिंग अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के नियम
इस बीच TMC सांसद सागरिका घोष ने इन बागी 20 सांसदों को अयोग्य घोषित करने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर स्पीकर द्वारा की जा रही देरी और कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, संविधान और सुप्रीम कोर्ट (सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र केस, 2023) द्वारा तय कानूनी स्थिति के अनुसार इन सांसदों को वोट देने का अधिकार है, क्योंकि जब तक स्पीकर अयोग्यता पर अंतिम फैसला नहीं सुनाते, तब तक सांसदों की सदस्यता या वोट देने का अधिकार निलंबित नहीं होता है। अगर ये 20 सांसद वोट डालते हैं और बाद में अयोग्य ठहराए भी जाते हैं, तब भी उनके द्वारा डाला गया वोट रद्द नहीं होगा, क्योंकि अयोग्यता का आदेश भावी तारीख से लागू होता है।
10वीं अनुसूची का पेच और सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी
संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर को ही अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार है। बागी सांसदों का तर्क है कि 2/3 से अधिक संख्या होने के कारण उन्हें दलबदल कानून की धारा 4 के तहत संरक्षण प्राप्त है। दूसरी तरफ, TMC का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रुख के मुताबिक मूल राजनीतिक दल का विलय होना जरूरी है, केवल विधायी दल का टूटकर अलग होना मान्य नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (केशम मेघचंद्र सिंह केस, 2020) स्पष्ट कर चुका है कि अयोग्यता याचिकाओं का निपटारा साधारण परिस्थितियों में 3 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, ताकि दलबदल विरोधी कानून का प्रभाव खत्म न हो।
अब आगे क्या?
अब पूरा दारोमदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्णय के समय पर निर्भर करता है। अगर वोटिंग से पहले स्पीकर का निर्णय नहीं आता है, तो ये 20 बागी सांसद वोट डालेंगे, जो संसद के इस सबसे बड़े विधायी मुकाबले के गणित को बदल सकता है। तृणमूल कांग्रेस में यह राजनीतिक ड्रामा जून 2026 में शुरू हुआ था, जब TMC के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी थी और एनडीए समर्थक नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय का ऐलान कर दिया था। इसके तुरंत बाद TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) के तहत स्पीकर ओम बिरला के सामने इनकी अयोग्यता की याचिका दायर की थी। हालांकि, लगभग छह महीने बीत जाने के बाद भी यह मामला लंबित है। कुछ दिनों पहले ही सभी 20 बागी सांसदों ने 24 नवंबर को अपना लिखित जवाब दाखिल किया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।