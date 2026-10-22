सायोनी घोष समेत TMC के बागी 20 सांसदों पर कब करेंगे कार्रवाई? लोकसभा स्पीकर ने बता दिया

लोकसभा में TMC के नेता अभिषेक बनर्जी ने अध्यक्ष को 20 अलग-अलग याचिकाएं सौंपी थीं, जिनमें संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इन बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है।

काबा मदीना गाने वालीं सांसद सायोनी घोष समेत तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों, जो 'नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) में शामिल हो गए थे, पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार (22 अक्तूबर) को साफ किया कि संबंधित सदस्यों का जवाब मिलने के बाद वह संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। स्पीकर बिरला ने कहा कि संबंधित सांसदों से जवाब मांगा गया है और जैसे ही उनके जवाब मिलेंगे, मामले में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, ''यह मामला उच्चतम न्यायालय में है... मेरी अदालत में भी है। निश्चित तौर पर दसवीं अनुसूची में एक प्रक्रिया है। जैसे ही उनका जवाब आ जाएगा, तुरंत कार्रवाई शुरू कर देंगे।''

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह भी चाहते हैं कि मामले में पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि संबंधित सांसदों को जवाब देने का अवसर देना प्रक्रिया का हिस्सा है और अगर वे समय बढ़ाने की मांग करते हैं तो उन्हें समय देना पड़ता है। उनका कहना था कि इस मामले में प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। बिरला ने कहा कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी और इसमें समय लगना स्वाभाविक है।

प्रक्रिया तो प्रक्रिया के हिसाब से चलेगी उन्होंने कहा, ''लेकिन प्रक्रिया तो प्रक्रिया के हिसाब से चलेगी। अदालत में भी सारे फैसले एक दिन में नहीं हो जाते हैं।'' बता दें कि दल-बदल से जुड़े मामलों में संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत सांसदों की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित सदन के अध्यक्ष को होता है। हालांकि, ऐसे फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। दरअसल, पिछले महीने 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि उसे उम्मीद है कि लोकसभा अध्यक्ष, TMC के उन 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर "जल्द" फैसला लेंगे, जो NCPI में शामिल हो गए हैं। इस मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए, बिरला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हम दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। जब सदस्यों की ओर से जवाब आ जाएंगे, तो हम इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे।”

अभिषेक बनर्जी ने 20 अलग-अलग याचिकाएं दी हैं बता दें कि लोकसभा में TMC के नेता अभिषेक बनर्जी ने अध्यक्ष को 20 अलग-अलग याचिकाएं सौंपी थीं, जिनमें संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इन बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि इन सांसदों ने किसी दूसरी पार्टी में शामिल होकर स्वेच्छा से TMC की सदस्यता छोड़ दी है, इसलिए वे अयोग्य ठहराए जाने के पात्र हैं। बनर्जी ने अध्यक्ष से यह भी आग्रह किया कि वे TMC के किसी अलग गुट का दावा करने वाले किसी भी समूह को कोई मान्यता, दर्जा या सुविधा न दें। बाद में, TMC नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि इन सांसदों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही पर फैसला लेने में देरी हो रही है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह लोकसभा अध्यक्ष को निर्देश दे कि वे संविधान के 'दल-बदल विरोधी' (anti-defection) प्रावधानों के अनुसार अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लें। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि उन्हें पता है कि वे लोकसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकते, "लेकिन हम बस उन्हें इस मामले का जल्द समाधान करने की याद दिलाना चाहते हैं।"