टीएमसी में बगावत पर सायोनी घोष ने तोड़ी चुप्पी; ट्रंप के US-ईरान डील दावे से सस्पेंस बढ़ा; पढ़ें बड़ी खबरें

Big News Today: तृणमूल कांग्रेस में बगावत की आग तेज होने के बाद पहली बाद सायोनी घोष ने चुप्पी तोड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि समय आने पर ही बोलूंगी। दूसरी ओर अमेरिका-ईरान के बीच समझौते को लेकर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है, लेकिन तेहरान की ओर से सस्पेंस बरकरार है।

Top News Today: तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सायोनी घोष ने भाजपा समर्थक गुट में शामिल होने के बाद रविवार को पहली बार मुंह खोला। दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी। सही समय आने पर ही बोलूंगी। आपको नहीं, अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब दूंगी। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान के साथ डील पर हस्ताक्षर की बात कही है, लेकिन तेहरान ने अभी हरी झंडी नहीं दी है। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को खत्म करने वाले प्रस्तावित समझौते पर तेहरान का रुख अभी विचाराधीन है और कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

सायोनी घोष ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- सही समय पर बोलूंगी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की विद्रोही सांसद सायोनी घोष ने रविवार को दिल्ली पहुंचकर पूरे विवाद पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाली घोष ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा कि भी कुछ नहीं कहूंगी। सही समय आने पर बोलूंगी। जवाब अपने क्षेत्र के लोगों को दूंगी, आपको नहीं। बता दें कि सायोनी ने काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल होने के बाद यह बयान दिया। पढ़ें पूरी खबर...

टीएमसी बागी खेमा अब 22 सांसदों का, काकोली दस्तीदार का दावा इस बीच टीएमसी बागी खेमे की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि दो और सांसद उनके साथ आने वाले हैं, जिसके बाद लोकसभा में उनका गुट 22 सांसदों का हो जाएगा। कोलकाता एयरपोर्ट पर दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमारे साथ 22 सांसद हैं। हम सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे और अलग गुट के रूप में मान्यता की मांग करेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

शिवसेना यूबीटी के सभी 9 सांसद बैठक में शामिल सांसदों में बगावत की अटकलों को झटका लगते दिख रहा है। रविवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में सभी नौ लोकसभा सांसद मौजूद रहे। चार सांसद व्यक्तिगत रूप से और पांच वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक के बाद शिवसेना (यूबीटी) ने दावा किया कि सभी सांसद एकजुट हैं। संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि अफवाहें फैलाना बंद करें। पार्टी पूरी तरह एकजुट है। टीएमसी के बाद शिवसेना (यूबीटी) में भी बगावत की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन बैठक ने इन पर विराम लगा दिया। पढ़ें पूरी खबर..

ट्रंप का दावा- आज ईरान के साथ डील, तेहरान का अभी कोई फैसला नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की, लेकिन तेहरान ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए प्रस्तावित समझौते पर विचार जारी है। ईरानी वार्ता दल के सूत्र ने स्पष्ट किया कि इस्लामिक गणराज्य ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया और न ही कोई आधिकारिक घोषणा की है। पढ़ें पूरी खबर...