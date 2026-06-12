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सायोनी घोष ने कहा ममता बनर्जी को बाय-बाय, यूसुफ पठान ने भी छोड़ा; देखें पूरी लिस्ट

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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TMC यानी तृणमूल कांग्रेस से नेताओं का टूटना जारी है। अब शुक्रवार को एक लिस्ट सामने आई है, जिसमें 19 सांसदों का नाम है। कहा जा रहा है कि इन सांसदों ने मई में ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया था। हालांकि, ये सांसद NDA के साथ जाएंगे या नहीं तय नहीं है।

सायोनी घोष ने कहा ममता बनर्जी को बाय-बाय, यूसुफ पठान ने भी छोड़ा; देखें पूरी लिस्ट

ममता बनर्जी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेताओं की ही सेना खड़ी हो रही है। खबर है कि इस लिस्ट में सांसद सायोनी घोष से लेकर पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान तक का नाम शामिल है। हालांकि, इस लिस्ट को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि बागी सांसदों का एक समूह पहले ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को समर्थन पत्र सौंप चुका है।

लोकसभा अध्यक्ष के दफ्तर में सौंपे गए इस पत्र में 19 सांसदों के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इनमें काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हलदार, डॉ शर्मिला सरकार, प्रसून बंद्योपाध्याय, जगदीश बर्मा बसुनिया, असित कुमार माल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष का नाम शामिल है।

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इनके अलावा पत्र पर दस्तखत करने वालों में खलीलुर रहमान, अबू ताहेर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मलिया और पार्थ भौमिक भी हैं। लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि 20 सांसद टीएमसी से अलग गुट होने का दावा कर सकते हैं। कहा जा रहा था कि एक और वरिष्ठ सांसद के इंतजार के चलते अंतिम सूची तैयार नहीं हो पा रही थी।

राज्यसभा में इस्तीफों का दौर जारी

लोकसभा के अलावा ममता बनर्जी को राज्यसभा में भी लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को ही कोयल मलिक के रूप में पार्टी के चौथे राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दिया है। खास बात है कि महज 4 दिनों में यह पार्टी को झटका लगा है। इसके साथ ही उच्च सदन में पार्टी सांसदों की संख्या घटकर 9 पर आ गई है।

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इससे पहले सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश बरेक सांसद पद छोड़ चुके हैं। रे ने टीएमसी के सभी पदों को भी छोड़ दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी पर अब अस्तित्व का संकट भी गहराता नजर आ रहा है।

विधानसभा में बढ़े बागी

विधानसभा में बागियों के गुट का समर्थन कर रहे रिताब्रता बनर्जी का कहना है कि उनके गुट में शामिल नेताओं की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। खास बात है कि टीएमसी ने चुनाव में 80 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगर आंकड़ा सटीक साबित होता है, तो पार्टी में महज 16 विधायक ही रह जाएगा। वहीं, संसद के दोनों सदनों में भी सदस्यों का ग्राफ तेजी से घटेगा।

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चुनाव चिह्न और नाम जाएगा?

अटकलें लगाई जा रही हैं कि बागी सांसदों का समूह जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर गुट को मान्यता देने की मांग कर सकता है। हालांकि, इसे लेकर औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। अगर ऐसा होता है, तो ममता पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न भी गंवा सकती हैं। ऐसा ही पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के साथ ऐसा हो चुका है।

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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