Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सायोनी घोष विपक्ष को धोने लगीं, कहा- सदन चलने दो, अच्छे सुझाव पर अमल करेगी सरकार

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

एनसीपीआई सांसद सायोनी घोष ने संसद नहीं चलने देने के लिए विपक्ष को धोना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सदन चलने दो, फिर जो कहना है, जो आरोप लगाना है, जो सुझाव देना है, वह सब कर सकते हैं।

Saayoni Ghosh
सोमवार को संसद परिसर में सांसद सायोनी घोष

ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस से बगावत करके काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुईं सांसद सायोनी घोष ने संसद को नहीं चलने देने के लिए विपक्ष के पुराने साथियों पर हमला बोला है। केंद्र सरकार की तरफ से खुलकर बोलते हुए जाधवपुर की सांसद सायोनी घोष ने पेपर लीक रोकने वाले बिल पर चर्चा को जरूरी बताया और कहा कि देश के युवाओं को जानना चाहिए कि इसमें क्या प्रावधान है, सरकार क्या सुधार करना चाहती है। घोष ने कहा कि पहले विपक्ष कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद चर्चा करेंगे तो अब सदन को चलने देना चाहिए। माना जा रहा था कि बिल पर अगर लोकसभा में चर्चा होती है तो अपनी पार्टी की तरफ से सायोनी घोष पक्ष रख सकती हैं।

लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित होने के बाद सायोनी घोष ने संसद परिसर में समाचार एजेंसियों से बातचीत में कहा- ‘पहले बोल रहे थे कि धर्मेद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। इस्तीफा हो गया है और आज भी वो चर्चा करने से नाराज हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिल है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के युवा, छात्र-छात्रा दोनों का पक्ष सुनें। एक स्वस्थ चर्चा हो, बहस हो, सुझाव आए, जिस पर सरकार अमल करे। एक स्वस्थ लोकतंत्र को संसद के अंदर बचाए रख सकते हैं।’ सुबह भी सायोनी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि चर्चा हैं, विपक्ष से सहयोग की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी ने और सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जिस तरह युवाओं की आवाज सुनी गई, वह स्वागत योग्य कदम है। चर्चा आगे बढ़े और सकारात्मक बहस हो।

सोनम वांगचुक पत्थरबाजों पर चाहते हैं ऐक्शन, CJP को जश्न पर नसीहत भी दी

सायोनी ने विपक्ष के सांसदों से सदन को चलने देने की अपील करते हुए कहा- ‘मैं उम्मीद करती हूं कि विपक्ष सदन को चलने दे। एक सप्ताह हो गया है। सदन नहीं चल रहा है। करदाताओं का पैसा है। हर मिनट कीमती है। हर दिन सदन को स्थगित करवाना और सदन के काम में बाधा पैदा करना ठीक नहीं है। आपको जो भी कहना है, जो भी सुझाव देना है, जो भी आरोप लगाना है, वो आप चर्चा के जरिए कर सकते हैं। देश को जानना चाहिए कि नए बिल में क्या है, क्या सुधार हम करना चाहते हैं। विपक्ष चर्चा करे, बहस करे, सदन को चलने दे।’

फिर धरने पर बैठेंगे...; सरकार को CJP की खुली चेतावनी, क्यों भड़के कॉकरोच?

नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में पेपर लीक रोकने के लिए और कड़े कानून के लिए एक विधेयक पेश किया है। सरकार और स्पीकर ने चर्चा शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण ऐसा हो नहीं सका। विपक्ष छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोगों के मुद्दे को उठाना चाहता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बिहार समेत कई राज्यों में प्रदर्शन के दौरान उपद्रव के आरोप में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी को सरकार की वादाखिलाफी बताया है और फिर आंदोलन करने की धमकी दी है।

ये भी पढ़ें:एक और संसद मार्च का ऐलान, किस मंत्री का इस्तीफा मांगा; मैदान में E20 जनता पार्टी
ये भी पढ़ें:लोकसभा में फिर जमकर हंगामा, पेश हुआ पेपर लीक के खिलाफ बिल

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Saayoni Ghosh Paper Leak NEET अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।