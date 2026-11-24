यह विवाद जून से जुड़ा है, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की हार के बाद पार्टी के 27 लोकसभा सदस्यों में से 20 पार्टी से अलग हो गए थे और राजग को समर्थन देते हुए एनसीपीआई के साथ जा मिले थे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की करारी हार के बाद काबा मदीना गाने वालीं सांसद सायोनी घोष और काकोली घोष दस्तीदार समेत 20 सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी थी। बाद में ये सभी बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) नामक पार्टी में शामिल हो गए थे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांग की थी कि उनके गुट को सदन में अलग पार्टी के तौर पर मान्यता दी जाए। इसके खिलाफ TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर के पास याचिका दी थी और इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। बनर्जी के आवेदन पर स्पीकर बिरला ने बागी सांसदों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। अब इन बागियों ने स्पीकर को अपना जवाब सौंप दिया है।

NCPI संसदीय दल की अध्यक्ष काकोली घोष दस्तीदार ने मंगलवार (24 नवंबर) को कहा कि खुद को एनसीपीआई के साथ जोड़ने वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना जवाब सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने पार्टी छोड़ने के अपने फैसले का बचाव करते हुए दावा किया है कि उनकी ओर से किसी संसदीय और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा तय समय सीमा के अंतिम दिन दाखिल किए गए इन जवाबों का उद्देश्य तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं का जवाब देना है।

17-18 पृष्ठों में सौंपा जवाब NCPI की मुख्य सचेतक और तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सांसद ने अलग-अलग जवाब दाखिल किया है, जो 17-18 पृष्ठों का है। काकोली घोष दस्तीदार ने बताया, “हमने लोकसभा अध्यक्ष को अपना जवाब सौंप दिया है और एनसीपीआई में शामिल होने के अपने फैसले का बचाव किया है। हमने सभी संसदीय और संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए एनसीपीआई में शामिल होने का फैसला किया है।”

अलग होने का फैसला सामूहिक था यह जवाब दाखिल किया जाना अलग हुए गुट की राजनीतिक और संसदीय वैधता को लेकर जारी विवाद में एक अहम घटनाक्रम है। इस गुट के सदस्य अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोकसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में अब भी उन्हें तृणमूल कांग्रेस के सांसद के रूप में दर्ज किया गया है। अपने फैसले का आधार बताते हुए NCPI सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद अलग होने का फैसला सामूहिक राजनीतिक निर्णय था। उन्होंने कहा कि सांसदों ने अपने संगठन और राजनीतिक विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया।

पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया चक्रवर्ती ने कहा, "हमने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मांगे गए तरीके से जवाब दिया है। हमने स्पष्ट किया है कि संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।" उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के बाद सांसदों ने बैठक की और अलग समूह बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, "हमें लगा कि यदि हमें अपने संगठन को बनाए रखना और लोगों का सम्मान बरकरार रखना था, तो हमें एक टीम बनानी होगी। तदनुसार, हम एनसीपीआई में शामिल हुए और अध्यक्ष को सूचित किया।" चक्रवर्ती ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के साथ गठबंधन करने का फैसला बाद में लिया गया था और यह उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, साथ ही उन्होंने उन आरोपों को खारिज किया कि सांसदों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया था।

राजग ने भी हमारा समर्थन किया उन्होंने कहा, "हमने राजग का समर्थन करने का फैसला किया, और राजग ने भी हमारा समर्थन करने की इच्छा जताई। बाद में आरोप लगाया गया कि हमने पार्टी के खिलाफ काम किया था। लेकिन हमारा मानना है कि यह कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम बहुमत वाला समूह हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुमत के रुख को मान्यता दी जाएगी।" बहुमत का तर्क बागियों के राजनीतिक और संसदीय बचाव का केंद्रीय आधार है, हालांकि उनके सामूहिक रूप से दल छोड़ने का मामला दलबदल विरोधी कानून के तहत संरक्षण के योग्य है या नहीं, इसकी जांच संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत करनी होगी।

विवाद जून से जुड़ा है यह विवाद जून से जुड़ा है, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के 27 लोकसभा सदस्यों में से 20 पार्टी से अलग हो गए और राजग को समर्थन देते हुए एनसीपीआई के साथ जा मिले। अभिषेक बनर्जी ने बाद में दसवीं अनुसूची के तहत उनकी अयोग्यता की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष से यह तर्क देते हुए संपर्क किया कि सांसदों ने स्वेच्छा से टीएमसी की अपनी सदस्यता छोड़ दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 26 अगस्त को बागी सांसदों को नोटिस जारी कर अयोग्यता याचिकाओं पर उनके जवाब मांगे। बागी सांसदों ने पांच बार समय बढ़ाने का यह कहते हुए अनुरोध किया कि उन्हें दस्तावेज एकत्र करने और अपनी कानूनी टीम की सहायता से विस्तृत जवाब तैयार करने के लिए समय चाहिए।