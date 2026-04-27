डराने वाली रिपोर्ट! 8 जहरीले सांपों के लिए नहीं है एंटीवेनम, किंग कोबरा भी शामिल
Saanp News: केरल में पाए जाने वाले आठ प्रमुख विषैले सांपों और किंग कोबरा के लिए कोई विशिष्ट एंटीवेनम उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। फिलहाल डॉक्टर केवल लक्षणों के आधार पर ही मरीजों का इलाज कर पा रहे हैं।
केरल में सांप काटने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। लगातार मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है। दरअसल, प्रदेश में पाए जाने वाले आठ प्रमुख विषैले सांपों और किंग कोबरा के लिए कोई विशिष्ट एंटीवेनम उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। फिलहाल डॉक्टर केवल लक्षणों के आधार पर ही मरीजों का इलाज कर पा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पिट वाइपर परिवार के सांप इस समस्या के केंद्र में हैं। इनमें सबसे खतरनाक कूबड़दार नाक वाला पिट वाइपर (हाइपनेल हाइपनेल) है, जो जंगलों, रबर बागानों और कृषि क्षेत्रों में आमतौर पर पाया जाता है। यह केरल में विषैले सांप काटने के लगभग 25 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार है और इसकी मृत्यु दर सबसे अधिक बताई जाती है।
बताया जाता है कि स्वास्थ्य एवं वन विभाग की ओर से बार-बार विशेष एंटीवेनम विकसित करने की सिफारिश के बावजूद राज्य सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। वर्तमान में ऐसे मरीजों का प्राथमिक उपचार डायलिसिस और प्लाज्मा थेरेपी के जरिए लक्षणों को नियंत्रित करने तक सीमित है। यही कारण है कि लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है।
केरल में पाए जाने वाली विषैले सांपों की प्रजातियां
- मालाबार पिट वाइपर की तीन किस्में
- हॉर्सशू पिट वाइपर की दो किस्में
- बांस का गड्ढा सांप
- बड़े आकार का पिट वाइपर (लाडा मंडली)
बताया जाता है कि मालाबार पिट वाइपर तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक के क्षेत्रों में आसानी से मिल जाता है। हालांकि इसे कूबड़दार नाक वाले सांप की तुलना में कम विषैला माना जाता है, लेकिन इसका काटना भी जानलेवा साबित हो सकता है।
किंग कोबरा और कोरल सांप
किंग कोबरा की भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद भारत में इसके लिए कोई स्वदेशी एंटीवेनम उपलब्ध नहीं है। असम में स्थापित एक उत्पादन संयंत्र को कम मांग के कारण बंद कर दिया गया था। हाल के वर्षों में देशभर में केवल तीन मामले दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार, पश्चिमी घाट के घने जंगलों में पाए जाने वाले मायावी कोरल सांपों के लिए भी कोई एंटीवेनम नहीं है।
वर्तमान में भारत में बहुसंयोजक एंटीवेनम मुख्य रूप से चेन्नई से एकत्रित विष का उपयोग करके तैयार किया जाता है। विशेषज्ञों ने केरल की स्थानीय सांप आबादी से विष संग्रह कर प्रभावी एंटीवेनम बनाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है, लेकिन यह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो केरल में सांप काटने से होने वाली मौतों की संख्या और बढ़ सकती है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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