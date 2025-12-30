तनाव के बीच बांग्लादेश जाएंगे जयशंकर, अरब सागर में क्यों भिड़े सऊदी अरब और UAE? टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार 31 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे। यहां पर वह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में सऊदी अरब और यूएई आपस में भिड़ गए हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

तनाव के बीच जयशंकर जाएंगे बांग्लादेश, बेगम जिया के अंतिम संस्कार में होंगे शरीक विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार 31 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे। यहां पर वह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। इसके मुताबिक विदेश मंत्री जयशंकर यहां पर भारत सरकार और भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों देशों के बीच हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए जयशंकर के बेगम जिया के अंतिम संस्कार में भाग लेने को महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने भी बेगम खालिदा जिया के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पढ़ें पूरी खबर…

बांग्लादेश में एक और हिन्दू की हत्या, दो हफ्ते में तीसरे युवक की ले ली जान पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हमले रोके नहीं रुक रहे। कल (सोमवार, 29 दिसंबर को) देर शाम भी एक हिन्दू युवक की हत्या कर दी गई। बड़ी बात ये है कि ये हत्या उसी मैमन सिंह में हुई है, जहां कुछ दिनों पहले ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दाय की भीड़ ने पीट-पीटकर जान ले ली थी। आज के घटनाक्रम में भी एक हिन्दू युवक को दिनदहाड़े गोली मार दी गई थी और उसकी लाश पेड़ से लटकाकर जला दी गई थी। पढ़ें पूरी खबर…

कनाडा की नेवी को किस मुसलमान देश ने घोषित कर दिया आतंकी संगठन, आखिर वजह क्या है कनाडा की नेवी को ईरान ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। मंगलवार को शिया इस्लामिक देश ने यह फैसला लिया। उसका कहना है कि कनाडा ने 2024 में ईरान की सेना रिवॉलूशनरी गार्ड्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उसके जवाब में ही यह कदम उठाया गया है। ईरान की ओर से कहा गया कि ओटावा ने हमारी सेना की वैचारिक शाखा को आतंकी समूह घोषित किया था। यह फैसला पूरी तरह से गलत था और अंतरराष्ट्रीय कानूनों एवं सिद्धांतों के विपरीत था। उसी का जवाब देते हुए हम ऐसा कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को यह अधिकार है कि वह अपने खिलाफ उठाए गए किसी कदम का जवाब दे सके। पढ़ें पूरी खबर…

अरब सागर में UAE और सऊदी आमने-सामने, किस बात को लेकर है दोनों में टशन; जानें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों देश एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं। इसके पीछे की तत्कालिक वजह हवाई हमला बताया जा रहा है, लेकिन गहरी वजहें भी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। दरअसल, सऊदी अरब के नेतृत्व वाली कोलिशन ने यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला पर हवाई हमला किया, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से आई हथियारों की खेप को निशाना बनाया गया। यह खेप अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) के लिए थी। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि यह हमला सऊदी अरब और UAE समर्थित STC के बीच बढ़ते तनाव का संकेत है, जिससे रियाद और अबू धाबी के रिश्तों में भी दरार पड़ रही है। पढ़ें पूरी खबर…