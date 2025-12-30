रिश्तों में तनातनी के बीच जयशंकर जाएंगे बांग्लादेश, बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार 31 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे। यहां पर वह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार 31 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे। यहां पर वह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। इसके मुताबिक विदेश मंत्री जयशंकर यहां पर भारत सरकार और भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों देशों के बीच हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए जयशंकर के बेगम जिया के अंतिम संस्कार में भाग लेने को महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने भी बेगम खालिदा जिया के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
बता दें कि बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) की लंबे समय तक प्रमुख रहीं और तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकीं जिया का सुबह ढाका में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 80 वर्ष की थीं।खालिदा जिया को बुधवार को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा और उन्हें उनके पति एवं पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के बगल में दफन किया जाएगा। अंतरिम सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री जिया ने उथल-पुथल भरे सैन्य शासन के बाद देश में लोकतंत्र की बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दशकों तक देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पड़ोसी देश के विकास और भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुखद घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें।