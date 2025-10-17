फिलिस्तीन मामले के ‘दो-राष्ट्र’ समाधान पर भारत का समर्थन, एस जयशंकर ने क्या कहा
संक्षेप: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयान में कहा, ‘हमें पूरी उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन बेहतर भविष्य का रास्ता साफ होगा। भारत क्षेत्र में टिकाऊ और न्यायपूर्ण शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करना जारी रखेगा।’
भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे के ‘दो-राष्ट्र’ समाधान के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है। नई दिल्ली की ओर से कहा गया कि वह क्षेत्र में टिकाऊ और न्यायपूर्ण शांति की दिशा में सभी प्रयासों का पुरजोर समर्थन करना जारी रखेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का फिलिस्तीन के साथ अहम सहयोग है। हम अपने मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और फिलिस्तीनी संस्थानों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती के साथ अपनी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान यह टिप्पणी की।
विदेश मंत्री ने गाजा शांति योजना को साकार करने में मिस्र के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने इस सप्ताह शांति के लिए शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी का भी उल्लेख किया। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति सिसी के निमंत्रण की सराहना की। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह ने किया। उन्होंने कहा, ‘हमें पूरी उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत क्षेत्र में टिकाऊ और न्यायपूर्ण शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करना जारी रखेगा।’
भारत-मिस्र संबंधों पर भी विस्तार से बात
एस जयशंकर ने कहा कि भारत ‘दो-राष्ट्र’ समाधान के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करता है। अब्देलत्ती दो दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। जयशंकर ने भारत-मिस्र द्विपक्षीय संबंधों पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, ‘पहली भारत-मिस्र रणनीतिक वार्ता के लिए हमारी बैठक हमारे संबंधों में एक अहम पड़ाव है। 2023 में हमारे संबंधों के रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ने के बाद से हम देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत हुआ है।’ जयशंकर ने कहा कि मिस्र के साथ द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि देखी गई है।