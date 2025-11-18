भारत और रूस के संबंध… पुतिन के भारत दौरे से पहले जयशंकर ने कही बड़ी बात, कब आ रहे रूसी राष्ट्रपति?

संक्षेप: विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अपने रूसी समकक्ष लावरोव के साथ वार्ता के लिए मॉस्को में हैं। उनकी इस यात्रा को पुतिन के भारत दौरे की तैयारियों का एक हिस्सा भी माना जा रहा है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत आ रहे हैं। दोनों देशों ने इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों रूस पहुंचे हैं। मॉस्को में सोमवार को उन्होंने अपने समकक्षी, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात भी की है। विदेश मंत्री ने बैठक के दौरान भारत और रूस के संबंधों को लेकर अहम टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस लंबे समय से साथ हैं और इस संबंध ने वैश्विक स्थिरता को बनाए रखने में अहम रोल निभाया है।

लावरोव के साथ बैठक के दौरान अपने उद्घाटन भाषण में जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों, पहलों और परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा, "मैं इस अवसर का स्वागत करता हूं और हमारी नियमित बातचीत, हमारे द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय, वैश्विक तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों को साझा करने में बहुत मददगार रही है। मेरे लिए यह विशेष अवसर और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं।"

जयशंकर ने आगे कहा, "विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों, पहलों और परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है। हम आने वाले दिनों में इनके अंतिम रूप दिए जाने की आशा करते हैं। ये निश्चित रूप से हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सार्थक और सार्थक बनाएंगे।"

इन मुद्दों पर होगी बात जयशंकर ने कहा कि दोनों देश जटिल वैश्विक स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा, “इसमें यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व और अफगानिस्तान सहित अन्य मुद्दे शामिल हैं। भारत शांति स्थापित करने के हालिया प्रयासों का समर्थन करता है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस लक्ष्य की ओर रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। संघर्ष का शीघ्र अंत और स्थायी शांति सुनिश्चित करना पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में है।”