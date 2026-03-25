Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पाकिस्तान की तरह हम 'दलाल देश' नहीं, सर्वदलीय बैठक में एस जयशंकर ने क्यों दिया टका सा जवाब

Mar 25, 2026 08:11 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ठक के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि 4 जहाज आ चुके हैं और कुछ और जहाज आने वाले हैं। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को लेकर सरकार ने कहा कि हमारे दूतावास लगातार काम कर रहे हैं और अब तक 4.25 लाख भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है।

पाकिस्तान की तरह हम 'दलाल देश' नहीं, सर्वदलीय बैठक में एस जयशंकर ने क्यों दिया टका सा जवाब

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार ने आज (बुधवार, 25 मार्च को) एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सरकार ने सभी दलों को भरोसा दिलाया कि देश में पर्याप्त ऊर्जा भंडार हैं और इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। सूत्रों ने बताया कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार ने सभी दलों से कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कच्चे तेल और गैस का पर्याप्त भंडार होने के साथ-साथ और भी जहाज आ रहे हैं।

सरकार ने कहा कि उसकी प्राथमिकता प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और घरेलू ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना है। सरकार ने यह भी बताया कि LPG का घरेलू उत्पादन 60% तक बढ़ गया है। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 4 जहाज आ चुके हैं और कुछ और जहाज आने वाले हैं। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को लेकर सरकार ने कहा कि हमारे दूतावास लगातार काम कर रहे हैं और अब तक 4.25 लाख भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है।

ये भी पढ़ें:भारत के पास पर्याप्त ऊर्जा भंडार, रास्ते में कई जहाज; सर्वदलीय बैठक में सरकार
ये भी पढ़ें:दुनिया भर में गंभीर ऊर्जा संकट, भारत के लिए चिंताजनक हालात: राज्यसभा में PM मोदी

हम पाकिस्तान की तरह 'दलाल देश' नहीं बन सकते

जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने विदेश मंत्री से पूछा कि ईरान जंग में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जबकि हम अब भी मूक दर्शक बने हुए हैं तो इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टका सा जवाब विपक्षी दलों को दिया। NDTV के मुताबिक, विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा 1981 से कर रहा है। इसमें कुछ नई बात नहीं है। इससे आगे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान की तरह 'दलाल देश' नहीं बन सकते।

सरकार के जवाब से खुश नहीं विपक्ष

बैठक खत्म होने के बाद विपक्ष ने कहा कि इस मामले से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं था। विपक्षी दलों ने यह मांग फिर दोहराई कि लोकसभा में नियम 193 और राज्यसभा में नियम 176 के तहत पश्चिम एशिया संकट को लेकर चर्चा होनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने संवाददाताओं से कहा, ''सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देने की कोशिश हुई जो संतोषजनक नहीं है। हम लोगों की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद लोगों को संतुष्टि होगी।''

ये भी पढ़ें:झूठ फैलाने के बजाय अपने गिरेबान में झांको; भारत ने पाकिस्तान को क्यों लताड़ा?
ये भी पढ़ें:भारत में फिर से लगेगा लॉकडाउन? पीएम मोदी के भाषण के बाद हो रही चर्चा; क्या है सच

संसद के दोनों सदनों में हो चर्चा

उनका कहना था कि बहुत सारे मुद्दे थे, जिन पर सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं था। उन्होंने यह भी कहा, ''पाकिस्तान जो हमसे हर तरह से कमजोर है, वो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और हम मूकदर्शक बने हुए हैं।''समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा में नियम 193 और राज्यसभा में नियम 176 के तहत चर्चा जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की ओर से किए गए बहुत सारे सवालों का जवाब संतोषजनक नहीं था। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार का पक्ष है कि तेल और गैस की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि दो-चार दिन में सरकार के दावे की सच्चाई पता चल जाएगी। (भाषा इनपुट्स के साथ)

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
Foreign Minister S Jaishankar S Jaishankar Iran अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।