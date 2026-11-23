जयशंकर और लावरोव के बीच यह बातचीत रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक गतिविधियों के बीच हुई है। भारत लगातार इस संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर देता रहा है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय हुई है, जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अलग-अलग स्तरों पर कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। जयशंकर ने एक्स पर इस बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने लावरोव के साथ हुई चर्चा को लेकर कहा कि रूस के विदेश मंत्री के साथ हालिया घटनाक्रम पर उनकी फोन पर बातचीत हुई। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा के दौरान किसी नई कूटनीतिक पहल पर सहमति बनी या नहीं। जयशंकर ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आज शाम रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ हालिया घटनाक्रम पर हुई फोन पर बातचीत अच्छी रही।'

एस जयशंकर और लावरोव के बीच यह बातचीत रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक गतिविधियों के बीच हुई है। भारत लगातार इस संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर देता रहा है। भारत का रुख रहा है कि युद्ध का समाधान सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत और आपसी सहमति से निकाला जाना चाहिए। इस दौरान भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं। नई दिल्ली ने कई मौकों पर साफ किया है कि वह इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है। भारत दोनों देशों के साथ संपर्क बनाए रखते हुए युद्ध से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही भारत ने संघर्ष के कारण पैदा हुए मानवीय संकट और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति मार्गों पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई है।

यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रयास जयशंकर और लावरोव के बीच इससे पहले 9 नवंबर को भी बातचीत हुई थी। उस दौरान दोनों विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन युद्ध और इसे खत्म करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की थी। हालांकि, उस बातचीत के बाद भी किसी खास समझौते या नई पहल की घोषणा नहीं की गई थी। दोनों नेता यूक्रेन संघर्ष और दूसरे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लगातार संपर्क में रहे हैं। ताजा बातचीत को भी इसी कूटनीतिक संपर्क की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, सोमवार को हुई चर्चा के एजेंडे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय या दोनों नेताओं की ओर से कोई खास जानकारी साझा नहीं की गई है।