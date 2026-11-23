रूसी विदेश मंत्री से जयशंकर ने फोन पर की बातचीत, आखिर किन मुद्दों पर हुई चर्चा
जयशंकर और लावरोव के बीच यह बातचीत रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक गतिविधियों के बीच हुई है। भारत लगातार इस संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर देता रहा है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय हुई है, जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अलग-अलग स्तरों पर कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। जयशंकर ने एक्स पर इस बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने लावरोव के साथ हुई चर्चा को लेकर कहा कि रूस के विदेश मंत्री के साथ हालिया घटनाक्रम पर उनकी फोन पर बातचीत हुई। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा के दौरान किसी नई कूटनीतिक पहल पर सहमति बनी या नहीं। जयशंकर ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आज शाम रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ हालिया घटनाक्रम पर हुई फोन पर बातचीत अच्छी रही।'
एस जयशंकर और लावरोव के बीच यह बातचीत रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक गतिविधियों के बीच हुई है। भारत लगातार इस संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर देता रहा है। भारत का रुख रहा है कि युद्ध का समाधान सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत और आपसी सहमति से निकाला जाना चाहिए। इस दौरान भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं। नई दिल्ली ने कई मौकों पर साफ किया है कि वह इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है। भारत दोनों देशों के साथ संपर्क बनाए रखते हुए युद्ध से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही भारत ने संघर्ष के कारण पैदा हुए मानवीय संकट और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति मार्गों पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई है।
यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रयास
जयशंकर और लावरोव के बीच इससे पहले 9 नवंबर को भी बातचीत हुई थी। उस दौरान दोनों विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन युद्ध और इसे खत्म करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की थी। हालांकि, उस बातचीत के बाद भी किसी खास समझौते या नई पहल की घोषणा नहीं की गई थी। दोनों नेता यूक्रेन संघर्ष और दूसरे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लगातार संपर्क में रहे हैं। ताजा बातचीत को भी इसी कूटनीतिक संपर्क की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, सोमवार को हुई चर्चा के एजेंडे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय या दोनों नेताओं की ओर से कोई खास जानकारी साझा नहीं की गई है।
बातचीत से समाधान की सलाह
भारत की रूस के साथ बातचीत ऐसे समय जारी है, जब यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने इस पूरे संघर्ष के दौरान किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय दोनों देशों के साथ संवाद बनाए रखने की नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। भारत का मानना है कि संघर्ष को खत्म करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बातचीत जरूरी है। साथ ही युद्ध के कारण आम लोगों को हो रही परेशानियों, मानवीय जरूरतों और वैश्विक व्यापार व आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ रहे असर को भी ध्यान में रखना होगा। रूस और यूक्रेन दोनों के साथ भारत के संबंधों को देखते हुए नई दिल्ली लगातार कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें