मुंबई में रूबियो-जयशंकर की मुलाकात, राहुल गांधी ने साधा निशाना तो आया सरकार का जवाब
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और जयशंकर के बीच मुंबई में मुलाकात होने वाली है। राहुल गांधी ने वेन्यू को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसा तो एक दशक से हो रहा है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात के लिए मुंबई जाने को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्षों की आगवानी दिल्ली से बाहर की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रुबियो की मुंबई यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुंबई जाने पर सवाल उठाए थे। टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने शुक्रवार को कहा कि पिछले एक दशक से भारत के अलग-अलग शहरों में समय-समय पर विदेशी मेहमानों की मेजबानी करने का रिवाज रहा है।
प्रधानमंत्री ने बड़ौदा में स्पेन के पीएम की मेज़बानी की थी। जबकि अहमदाबाद में जर्मन चांसलर और वाराणसी में मॉरीशस के पीएम की मेजबानी की है। इसके अलावा विदेश मंत्री ने गोआ में एससीओ के विदेश मंत्रियों संग बैठक की। केवडिया में बोत्सवाना के विदेश मंत्री तथा अमृतसर में हार्ट ऑफ़ एशिया कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की थी। इसलिए यह कोई नई बात नही है। जैसवाल ने कहा, 19 अक्तूबर को विदेश मंत्री मुंबई में यूएई के उप प्रधानमंत्री और और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान की आधिकारिक यात्रा की मेजबानी करेंगे।
20 अक्तूबर को वे अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो के साथ बातचीत करेंगे और अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह के जश्न में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जैसवाल ने इन यात्राओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि यूएई के उप प्रधानमंत्री का दौरा भारत-यूएई समग्र रणनीतिक भागीदारी के तहत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने का एक मौका होगा।
राहुल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की आगामी भारत यात्रा को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय यह तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट में कहा कि रुबियो ने मुंबई में भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक के लिए बुलाया है। राहुल ने कहा, अगर प्रधानमंत्री समझना चाहते हैं, तो वह समझाने के लिए तैयार है। इसके पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी रुबियो की यात्रा को लेकर भाजपा की अगुवाई वाली सरकार पर निशाना साधा था। रमेश ने सवाल उठाया था कि भारत में विदेश मंत्री के कार्यक्रम की जानकारी विदेश मंत्रालय के बजाय अमेरिकी राजदूत की ओर से क्यों दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें