रूसी नागरिकों के लिए खुशखबरी! भारत में कर सकेंगे कैशलेस पेमेंट, अभी मजबूरी में रखते हैं कैश

बैंक ने आगे बताया कि वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए रूसी पर्यटकों को भारत में मौजूद पार्टनर एजेंट से मिलना होगा। इसके लिए ऐप के जरिए ही अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 09:23 AM
रूस के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्बेरबैंक (Sberbank) ने भारत के क्रेडिट मैनेजमेंट ऐप चेक (Cheq) के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत अब भारत आने वाले रूसी पर्यटक कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे। बैंक द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह कदम दोनों देशों के बीच मोबाइल बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा।

स्बेरबैंक के अनुसार, यह मोबाइल ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपलब्ध है। किसी भी रूसी नागरिक को इस ऐप का उपयोग करने के लिए पासपोर्ट और वैध भारतीय वीजा के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ने आगे बताया कि वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए रूसी पर्यटकों को भारत में मौजूद पार्टनर एजेंट से मिलना होगा। इसके लिए ऐप के जरिए ही अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है। यह सेवा भारत के सभी बड़े शहरों में उपलब्ध होगी। एक्टिवेशन के बाद, वॉलेट को स्बेरबैंक ऑनलाइन के माध्यम से टॉप-अप किया जा सकेगा।

रूस पर प्रतिबंधों के बीच मिली राहत

रूसी नागरिक अभी मजबूरी में कैश रखते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल उन रूसी पर्यटकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी जो यूक्रेन युद्ध के बाद लगाए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते वीजा और मास्टरकार्ड का विदेशों में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब तक उन्हें भारत सहित कई देशों में भारी कैश लेकर चलना पड़ता था, जो जोखिमभरा और असुविधाजनक था।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी न केवल पर्यटकों की सुविधा बढ़ाएगी बल्कि भारत और रूस के बीच डिजिटल लेन-देन और फिनटेक सहयोग को भी नए आयाम देगी।

