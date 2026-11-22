'मैंने पीएम मोदी से पूछा था कि...', भारत की तारीफ में क्या बोले व्लादिमीर पुतिन
व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से पूछा था कि भारत में कितने लोग देश की मुख्य भाषा बोलते हैं। इस पर मोदी ने उन्हें बताया कि करीब 60 करोड़ लोग यह भाषा बोलते हैं, जबकि भारत की कुल आबादी लगभग 1.5 अरब है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की प्राचीन सभ्यता और भाषाई विविधता की जमकर तारीफ की है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता जितनी प्राचीन है, उतनी ही दिलचस्प भी है। इसके बारे में जितना अधिक जानने का मौका मिलता है, उतनी ही दिलचस्पी बढ़ती जाती है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल ही में हुई बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि भारत की भाषाई विविधता के बारे में जानकर वह हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा कि भारत में अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का होना अपने आप में अद्भुत है।
व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से पूछा था कि भारत में कितने लोग देश की मुख्य भाषा बोलते हैं। इस पर मोदी ने उन्हें बताया कि करीब 60 करोड़ लोग यह भाषा बोलते हैं, जबकि भारत की कुल आबादी लगभग 1.5 अरब है। यानी देश की करीब एक-तिहाई आबादी ही उस मुख्य भाषा का इस्तेमाल करती है, जबकि बाकी दो-तिहाई लोग अपनी-अपनी भाषाएं बोलते हैं। पुतिन ने कहा कि यह बात उनके लिए बेहद हैरान करने वाली और अद्भुत थी। उन्होंने भारतीय सभ्यता को एक ऐसी व्यवस्था बताया, जहां इतनी अधिक भाषाई और सांस्कृतिक विविधता होने के बावजूद देश एकजुट बना हुआ है। भारत को समझने के साथ ही उसकी विविधता के प्रति सम्मान और बढ़ता है।
पुतिन ने पहले भी की भारत की तारीफ
यह पहला मौका नहीं है, जब पुतिन ने भारत की विविधता की तारीफ की है। पिछले महीने वाल्दाई डिस्कशन क्लब में बोलते हुए भी उन्होंने भारत को अलग-अलग संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं के एक साथ रहने का बेहतरीन उदाहरण बताया था। उन्होंने कहा कि भारत अपने विशाल आकार और विविधता के कारण दुनिया को हैरान करता है। पुतिन के मुताबिक, भारतीय संस्कृति में कुछ खास है, जो यह सिखाती है कि अलग-अलग पहचान और परंपराओं के बावजूद एकता कायम रखी जा सकती है। दुनिया के दूसरे देशों को भी भारत के अनुभव से सीखना चाहिए। खासकर ऐसे देशों के बीच संबंध मजबूत करने में भारत का अनुभव उपयोगी हो सकता है, जहां लोगों की संस्कृति, रीति-रिवाज और इतिहास एक-दूसरे से अलग हैं।
भारत और रूस के कैसे संबंध
बता दें कि भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने और भरोसेमंद माने जाते हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष और परमाणु तकनीक जैसे क्षेत्रों में मजबूत सहयोग है। भारत की आजादी के बाद से ही रूस (पहले सोवियत संघ) ने कई अहम मौकों पर भारत का साथ दिया है। रूस भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं में शामिल रहा है। दोनों देश ब्रह्मोस मिसाइल, एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली और सैन्य तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। इसके अलावा रूस से भारत कच्चे तेल का आयात भी करता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी दोनों देश एक-दूसरे के हितों और चिंताओं को महत्व देते हैं। भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन की परंपरा भी है, जिसमें दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हैं। बदलते वैश्विक हालात और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद दोनों देश अपनी पुरानी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें