S-400 से कितना बेहतर है S-500, रूस का नया 'कवच' कितना भारी? जानें सबकुछ

संक्षेप: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रस्तावित भारत दौरे में मुख्य चर्चा का केंद्र बिंदु S-400 का उत्तराधिकारी S-500 प्रोमिथियस होगा, जिसे रूस भारत को को-प्रोडक्शन मॉडल के तहत ऑफर कर रहा है। आइये जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या है।

Tue, 2 Dec 2025 10:52 PM

मई 2025 में जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हवाई हमलों को महज 7-8 मिनटों में पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया था, तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। उस ऐतिहासिक रात में सबसे चमकदार सितारा बना रूस निर्मित S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली, जिसने दुश्मन के दर्जनों फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को आसमान में ही भाप बना दिया। S-400 की इस करिश्माई सफलता के बाद भारत ने तुरंत रूस से 5 और अतिरिक्त S-400 रेजिमेंट्स खरीदने का फैसला लिया, जिनकी डिलीवरी प्रक्रिया अब तेजी से चल रही है।

लेकिन अब कहानी S-400 से आगे बढ़ चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रस्तावित भारत दौरे में मुख्य चर्चा का केंद्र बिंदु S-400 का उत्तराधिकारी S-500 प्रोमिथियस होगा, जिसे रूस भारत को को-प्रोडक्शन (संयुक्त उत्पादन) मॉडल के तहत ऑफर कर रहा है। यह महज एक अपग्रेड नहीं, बल्कि पूरी तरह नया और क्रांतिकारी सिस्टम है। इसके तहत भारत की डीआरडीओ व निजी कंपनियां (जैसे भारत डायनेमिक्स, एलएंडटी, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स) रूस की अल्माज-एंटे कंपनी के साथ मिलकर S-500 की कई महत्वपूर्ण मिसाइलों व सब-सिस्टम्स का भारत में ही निर्माण करेंगी। यह अब तक का सबसे बड़ा भारत-रूस रक्षा सह-उत्पादन प्रोजेक्ट हो सकता है।

S-400 और S-500 में अंतर मारक दूरी S-400: 400 किमी

S-500: 500-600 किमी

अधिकतम ऊंचाई S-400: 30 किमी

S-500: 180-200 किमी (निकट-अंतरिक्ष तक)

लक्ष्य प्रकार S-400: लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें

S-500: उपरोक्त सभी + अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM) और हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार (रूस के दावे अनुसार)

रक्षा की भूमिका S-400: थिएटर स्तर की वायु रक्षा

S-500: राष्ट्रीय स्तर की बैलिस्टिक व हाइपरसोनिक रक्षा

इंटरसेप्टर मिसाइलें S-400: 48N6, 40N6 परिवार

S-500: 77N6-N और 77N6-N1 (हिट-टू-किल तकनीक)

खतरे का स्तर S-400: सामरिक व परिचालन स्तर के खतरे

S-500: सामरिक + रणनीतिक खतरे (भविष्य के हाइपरसोनिक युद्ध सहित)

सुरक्षा कवरेज S-400: विशिष्ट क्षेत्र/थिएटर की रक्षा

S-500: पूरे देश के बड़े शहर, रणनीतिक बुनियादी ढांचा और कमांड सेंटर की छतरी

निवारक प्रभाव S-400: क्षेत्रीय हवाई वर्चस्व

S-500: महाद्वीपीय स्तर का मिसाइल व हाइपरसोनिक वर्चस्व