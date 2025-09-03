Russian oil in India Donald Trump Tariff rate today s 400 missile system सस्ते तेल के साथ और S400 भी देगा रूस, ट्रंप की धमकियों के बीच भारत को बड़ा फायदा, India News in Hindi - Hindustan
सस्ते तेल के साथ और S400 भी देगा रूस, ट्रंप की धमकियों के बीच भारत को बड़ा फायदा



Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 07:06 AM
अमेरिका की धमकियों के बीच भारत और रूस में साझेदारी मजबूत होती नजर आ रही है। अब खबरें हैं कि रूस ने भारत को और ज्यादा S-400 मिसाइल सिस्टम भेजने पर विचार कर रहा है। दोनों मुल्कों के बीच आपूर्ति बढ़ाने को लेकर भी बात चल रही है। इससे पहले कहा जा रहा था कि भारत को रूसी तेल के मामले में और ज्यादा डिस्काउंट मिलने सकता है।

रॉयटर्स के अनुसार, TASS न्यूज एजेंसी से बातचीत में रूसी अधिकारी दिमित्री शुगैव ने कहा, 'भारत के पास पहले ही हमारे एस-400 सिस्टम हैं।' उन्होंने कहा, 'इस क्षेत्र में भी हमारे आपसी सहयोग के विस्तार की संभावनाएं हैं। इसका मतलब है नई डिलीवरी। फिलहाल, हम बातचीत कर रहे हैं।' भारत ने साल 2018 में 5.5 बिलियन डॉलर में 5 एस-400 मिसाइल सिस्टम की डील की थी।

रूस की तरफ से अब तक तीन सिस्टम दिए जा चुके हैं। जबकि, बाकी दो की डिलीवरी में कई बार देरी की बात सामने आई है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रूस 2026 और 2027 में भारत में बचे हुए 2 एस-400 सिस्टम दे देगा।

खास बात है कि मई में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के दौरान एस400 मिसाइल सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई थी। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था।

तेल में भी मिलेगा डिस्काउंट

इधर, रूस ने भारत को तेल खरीद पर पहले से ज्यादा डिस्काउंट देने की तैयारी कर ली है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि भारत के लिए रूसी तेल 3-4 डॉलर प्रति बैरल सस्ता हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के यूराल कच्चे तेल पर ब्रेंट की तुलना में 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल की छूट की पेशकश की जा रही है।

खास बात है कि बीते सप्ताह यह डिस्काउंट 2.50 डॉलर प्रति बैरल था। इससे पहले जुलाई में यह आंकड़ा 1 डॉलर था।

रूसी तेल की वजह से भारत बन रहा निशाना

खास बात है कि ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत को निशाना बना रहे हैं। भारत पर शुरुआती 25 फीसदी टैरिफ लगाने के दौरान उन्होंने रूस से तेल खरीदने के चलते जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था।

