ब्रह्मोस मिसाइलों में अपग्रेड करने की असीमित क्षमता, रूसी दूत ने दिए बड़े संकेत; पुतिन के दौरे पर भी बोले
भारत-रूस रक्षा संबंधों की मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तमाम बाहरी प्रेशर के बावजूद रूस भारत का 'पसंदीदा साझेदार' बना हुआ है। दोनों देश जेट इंजन सहित अन्य जटिल उपकरणों पर भी काम कर रहे हैं।
Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 08:33 AM
