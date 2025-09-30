Russian diplomat Roman Babushkin said Brahmos has absolutely unlimited potential for upgradation

ब्रह्मोस मिसाइलों में अपग्रेड करने की असीमित क्षमता, रूसी दूत ने दिए बड़े संकेत; पुतिन के दौरे पर भी बोले

भारत-रूस रक्षा संबंधों की मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तमाम बाहरी प्रेशर के बावजूद रूस भारत का 'पसंदीदा साझेदार' बना हुआ है। दोनों देश जेट इंजन सहित अन्य जटिल उपकरणों पर भी काम कर रहे हैं।