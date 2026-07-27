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Explainer: रूस यूक्रेन युद्ध का नया मोर्चा, कैस्पियन सागर तक पहुंची जंग; भारत के लिए कितना खतरा?

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे लंबे युद्ध ने अब एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। यह संघर्ष अब केवल पूर्वी यूरोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मध्य एशिया के महत्वपूर्ण जल क्षेत्र कैस्पियन सागर तक फैल चुका है।

Caspian Sea
प्रतीकात्मक तस्वीर

रूस-यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ यूरोप की सीमाओं तक नहीं सिमटा रहा। यह संघर्ष मध्य एशिया के दिल में स्थित कैस्पियन सागर तक पहुंच चुका है और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह बदल रहा है। 25 जुलाई को यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन ने कैस्पियन सागर में एक ईरानी व्यापारी जहाज पर हमला कर एक नाविक की जान ले ली। इस घटना ने न केवल ईरान को भड़काया है, बल्कि भारत की महत्वपूर्ण व्यापारिक और सामरिक योजनाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना के बाद क्या बोला ईरान?

ईरान के विदेश मंत्री अली अब्बास अराघची ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'शत्रुतापूर्ण और आपराधिक कृत्य' करार दिया। ईरानी पक्ष का मानना है कि यह हमला जानबूझकर किया गया था और तेहरान अब जवाबी कार्रवाई के विभिन्न विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन पर गर्व जताते हुए कहा कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में लंबी दूरी के हमलों से बेहद मजबूत और प्रभावी नतीजे हासिल किए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इन हमलों में ईरान से जुड़े सैन्य माल की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले जहाज और यहां तक कि एक युद्धपोत भी शामिल रहे हैं।

अचानक नहीं हुई कार्रवाई

यह घटना कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं है। दिसंबर 2025 में भी यूक्रेनी ड्रोन ने कैस्पियन सागर में रूसी तेल रिग पर हमला किया था। वह हमला यूक्रेन की सीमा से लगभग 700 किलोमीटर दूर समुद्र में फैले युद्ध का पहला मामला था। इससे पहले इस साल 27 मार्च को इजरायली जेट विमानों ने ईरानी नौसेना के कॉर्वेट, मिसाइल बोट और गश्ती जहाजों को डुबो दिया था। साथ ही उन्होंने ईरान के मुख्य कैस्पियन बंदरगाह बंदर अंजाली के आसपास स्थित कमांड सेंटर और शिपयार्ड मरम्मत सुविधाओं पर भी हमला किया था।

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच हमला

यूक्रेन का यह हमला अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में करीब दो सप्ताह की तेज वृद्धि के ठीक बाद हुआ है। उस दौरान अमेरिका ने लगातार 13 रातों तक ईरान पर हवाई हमले किए थे। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान में यह आशंका जताई जा रही है कि कैस्पियन में हुआ यह हमला एक चेतावनी है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि इससे यह संदेश दिया जा रहा है कि ईरान का कैस्पियन तट भी अब सुरक्षित नहीं है और अमेरिका के साथ किसी भी संभावित वार्ता में इसका दबाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कैस्पियन सागर पर हो रहे ये हमले दुनिया भर के समुद्रों में फैल रहे संघर्ष के बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं। 26 जुलाई को ही हूती विद्रोहियों ने यमन के होदेदा बंदरगाह पर सऊदी अरब के हवाई हमले के जवाब में सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। हूतियों ने चेतावनी दी है कि वे लाल सागर में बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरने वाले सऊदी जहाजों को रोक सकते हैं। बता दें कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है।

रूस पर सीधा असर

कैस्पियन सागर पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ एक आंतरिक समुद्र है। इसका सतही क्षेत्रफल भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से भी अधिक है। कीव द्वारा किए गए इस हमले ने साफ दिखा दिया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान-अमेरिका तनाव के धागे कितने गहरे रूप से एक-दूसरे में उलझ चुके हैं। ईरान और रूस के अलावा कैस्पियन सागर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और अजरबैजान से भी जुड़ा हुआ है। रूस लंबे समय से सैन्य उद्देश्यों के लिए विवादित काला सागर मार्ग को दरकिनार करने के लिए इस समुद्री मार्ग पर विशेष ध्यान दे रहा है।

वहीं, अमेरिका का स्पष्ट मानना है कि यह आंतरिक समुद्र रूस और ईरान के बीच वाणिज्यिक तथा सैन्य माल की ढुलाई का एक महत्वपूर्ण लिंक बन चुका है। दोनों देशों पर अमेरिका ने भारी आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। 2023 में बाइडेन प्रशासन ने आधिकारिक सबूत जारी किए थे, जिनसे पता चला कि ईरान कैस्पियन सागर के पार रूस की वोल्गा नदी प्रणाली के जरिए ड्रोन के पुर्जे मास्को की सबसे बड़ी ड्रोन निर्माण फैक्ट्री येलाबुगा (तातारस्तान) भेज रहा था। यह फैक्ट्री अकेले ही 90 प्रतिशत से अधिक गेरान-2 ड्रोन का उत्पादन करती है, जो ईरानी शाहेद-136 ड्रोन के क्लोन माने जाते हैं।

भारत को बड़ा झटका

भारत के दृष्टिकोण से कैस्पियन सागर में बढ़ता तनाव अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा यानी आईएनएसटीसी के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो रही है। आईएनएसटीसी मुंबई को मॉस्को से जोड़ने वाला 7200 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग, राजमार्ग और शिपिंग मार्गों का विशाल नेटवर्क है। 16 जुलाई को अमेरिकी सैन्य बलों ने चाबहार बंदरगाह में एक निगरानी टॉवर को नष्ट कर दिया। यह बंदरगाह आईएनएसटीसी का दक्षिणी छोर है और भारत ने यहां शहीद बेहश्ती शिपिंग टर्मिनल के निर्माण में बड़ा निवेश किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ईरान के दोनों छोरों पर एक साथ चल रहे युद्ध ने पूरे आईएनएसटीसी मार्ग को तनाव भरे इलाके में धकेल दिया है।

कार्गो जहाज बना रही भारत की सरकारी कंपनी

इसके अलावा भारत की सरकारी कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) कैस्पियन सागर में इस्तेमाल के लिए 24 नदी-समुद्री श्रेणी के कार्गो जहाज बना रही है। इन जहाजों के भविष्य को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। 26 अक्टूबर 2023 को भारत और रूस के बीच हुए अनुबंध के अनुसार गोवा शिपयार्ड को 2027 तक कैस्पियन सागर में रूसी ग्राहकों के लिए ये जहाज तैयार करके देने थे। कंपनी तीन श्रेणियों ( केमिकल टैंकर, बल्क कैरियर और कंटेनर कार्गो शिप) में जहाज का निर्माण करेगी। प्रत्येक जहाज की अनुमानित कीमत 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

ये जहाज 2030 तक अनुमानित 100 अरब डॉलर के भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जा रहे थे। लेकिन अब एक साथ कई मोर्चों पर चल रहे संघर्षों और उनके आपसी टकराव के कारण अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ता दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर कैस्पियन सागर में तनाव और बढ़ता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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