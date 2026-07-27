रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे लंबे युद्ध ने अब एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। यह संघर्ष अब केवल पूर्वी यूरोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मध्य एशिया के महत्वपूर्ण जल क्षेत्र कैस्पियन सागर तक फैल चुका है।

रूस-यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ यूरोप की सीमाओं तक नहीं सिमटा रहा। यह संघर्ष मध्य एशिया के दिल में स्थित कैस्पियन सागर तक पहुंच चुका है और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह बदल रहा है। 25 जुलाई को यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन ने कैस्पियन सागर में एक ईरानी व्यापारी जहाज पर हमला कर एक नाविक की जान ले ली। इस घटना ने न केवल ईरान को भड़काया है, बल्कि भारत की महत्वपूर्ण व्यापारिक और सामरिक योजनाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना के बाद क्या बोला ईरान? ईरान के विदेश मंत्री अली अब्बास अराघची ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'शत्रुतापूर्ण और आपराधिक कृत्य' करार दिया। ईरानी पक्ष का मानना है कि यह हमला जानबूझकर किया गया था और तेहरान अब जवाबी कार्रवाई के विभिन्न विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन पर गर्व जताते हुए कहा कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में लंबी दूरी के हमलों से बेहद मजबूत और प्रभावी नतीजे हासिल किए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इन हमलों में ईरान से जुड़े सैन्य माल की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले जहाज और यहां तक कि एक युद्धपोत भी शामिल रहे हैं।

अचानक नहीं हुई कार्रवाई यह घटना कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं है। दिसंबर 2025 में भी यूक्रेनी ड्रोन ने कैस्पियन सागर में रूसी तेल रिग पर हमला किया था। वह हमला यूक्रेन की सीमा से लगभग 700 किलोमीटर दूर समुद्र में फैले युद्ध का पहला मामला था। इससे पहले इस साल 27 मार्च को इजरायली जेट विमानों ने ईरानी नौसेना के कॉर्वेट, मिसाइल बोट और गश्ती जहाजों को डुबो दिया था। साथ ही उन्होंने ईरान के मुख्य कैस्पियन बंदरगाह बंदर अंजाली के आसपास स्थित कमांड सेंटर और शिपयार्ड मरम्मत सुविधाओं पर भी हमला किया था।

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच हमला यूक्रेन का यह हमला अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में करीब दो सप्ताह की तेज वृद्धि के ठीक बाद हुआ है। उस दौरान अमेरिका ने लगातार 13 रातों तक ईरान पर हवाई हमले किए थे। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान में यह आशंका जताई जा रही है कि कैस्पियन में हुआ यह हमला एक चेतावनी है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि इससे यह संदेश दिया जा रहा है कि ईरान का कैस्पियन तट भी अब सुरक्षित नहीं है और अमेरिका के साथ किसी भी संभावित वार्ता में इसका दबाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कैस्पियन सागर पर हो रहे ये हमले दुनिया भर के समुद्रों में फैल रहे संघर्ष के बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं। 26 जुलाई को ही हूती विद्रोहियों ने यमन के होदेदा बंदरगाह पर सऊदी अरब के हवाई हमले के जवाब में सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। हूतियों ने चेतावनी दी है कि वे लाल सागर में बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरने वाले सऊदी जहाजों को रोक सकते हैं। बता दें कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है।

रूस पर सीधा असर कैस्पियन सागर पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ एक आंतरिक समुद्र है। इसका सतही क्षेत्रफल भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से भी अधिक है। कीव द्वारा किए गए इस हमले ने साफ दिखा दिया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान-अमेरिका तनाव के धागे कितने गहरे रूप से एक-दूसरे में उलझ चुके हैं। ईरान और रूस के अलावा कैस्पियन सागर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और अजरबैजान से भी जुड़ा हुआ है। रूस लंबे समय से सैन्य उद्देश्यों के लिए विवादित काला सागर मार्ग को दरकिनार करने के लिए इस समुद्री मार्ग पर विशेष ध्यान दे रहा है।

वहीं, अमेरिका का स्पष्ट मानना है कि यह आंतरिक समुद्र रूस और ईरान के बीच वाणिज्यिक तथा सैन्य माल की ढुलाई का एक महत्वपूर्ण लिंक बन चुका है। दोनों देशों पर अमेरिका ने भारी आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। 2023 में बाइडेन प्रशासन ने आधिकारिक सबूत जारी किए थे, जिनसे पता चला कि ईरान कैस्पियन सागर के पार रूस की वोल्गा नदी प्रणाली के जरिए ड्रोन के पुर्जे मास्को की सबसे बड़ी ड्रोन निर्माण फैक्ट्री येलाबुगा (तातारस्तान) भेज रहा था। यह फैक्ट्री अकेले ही 90 प्रतिशत से अधिक गेरान-2 ड्रोन का उत्पादन करती है, जो ईरानी शाहेद-136 ड्रोन के क्लोन माने जाते हैं।

भारत को बड़ा झटका भारत के दृष्टिकोण से कैस्पियन सागर में बढ़ता तनाव अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा यानी आईएनएसटीसी के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो रही है। आईएनएसटीसी मुंबई को मॉस्को से जोड़ने वाला 7200 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग, राजमार्ग और शिपिंग मार्गों का विशाल नेटवर्क है। 16 जुलाई को अमेरिकी सैन्य बलों ने चाबहार बंदरगाह में एक निगरानी टॉवर को नष्ट कर दिया। यह बंदरगाह आईएनएसटीसी का दक्षिणी छोर है और भारत ने यहां शहीद बेहश्ती शिपिंग टर्मिनल के निर्माण में बड़ा निवेश किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ईरान के दोनों छोरों पर एक साथ चल रहे युद्ध ने पूरे आईएनएसटीसी मार्ग को तनाव भरे इलाके में धकेल दिया है।

कार्गो जहाज बना रही भारत की सरकारी कंपनी इसके अलावा भारत की सरकारी कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) कैस्पियन सागर में इस्तेमाल के लिए 24 नदी-समुद्री श्रेणी के कार्गो जहाज बना रही है। इन जहाजों के भविष्य को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। 26 अक्टूबर 2023 को भारत और रूस के बीच हुए अनुबंध के अनुसार गोवा शिपयार्ड को 2027 तक कैस्पियन सागर में रूसी ग्राहकों के लिए ये जहाज तैयार करके देने थे। कंपनी तीन श्रेणियों ( केमिकल टैंकर, बल्क कैरियर और कंटेनर कार्गो शिप) में जहाज का निर्माण करेगी। प्रत्येक जहाज की अनुमानित कीमत 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।