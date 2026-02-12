Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

रूस ने अमेरिकी टेक कंपनी पर कसा शिकंजा, उत्तर कोरिया में उत्तराधिकार की चर्चा तेज; टॉप-5

Feb 12, 2026 06:42 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Big News Today: रूस ने अमेरिकी टेक कंपनी मेटा पर शिकंजा कस दिया है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को स्थानीय कानूनों का कथित उल्लंघन करने के आरोप में पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया में उत्तराधिकारी की चर्चा तेज हो गई है।

रूस ने अमेरिकी टेक कंपनी पर कसा शिकंजा, उत्तर कोरिया में उत्तराधिकार की चर्चा तेज; टॉप-5

Top News Today: रूस ने अमेरिकी टेक कंपनी मेटा पर शिकंजा कस दिया है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को स्थानीय कानूनों का कथित उल्लंघन करने के आरोप में पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया में उत्तराधिकारी की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ऐ को उत्तराधिकारी बनाने की प्रक्रिया में काफी आगे बढ़ चुके हैं। वहीं, कानपुर के लैंबॉर्गिनी हादसे में तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को एसीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

लैंबॉर्गिनी कांड में शिवम मिश्रा मात्र 7 घंटे में जमानत पर रिहा

कानपुर के लैंबॉर्गिनी हादसे में तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को एसीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया और पुलिस की 14 दिन की रिमांड अर्जी भी खारिज कर दी। आज सुबह करीब 9 बजे शिवम की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन महज 7 घंटे के अंदर ही उन्हें जमानत मिल गई। पुलिस जांच में यह सामने आया था कि हादसे के समय गाड़ी चला रहा शिवम मिश्रा ही था। पढ़ें पूरी खबर...

114 नए राफेल जेट और 6 P-8I विमान खरीदेगा भारत

ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट की शानदार क्षमता देखने के बाद सरकार और वायुसेना का इस फ्रांसीसी जेट पर भरोसा और बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक हुई। इस बैठक में 114 राफेल फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी मिल गई है। यह मेगा डील लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये की होगी। साथ ही 6 P-8I विमान भी खरीदे जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर...

रूस ने व्हाट्सएप को किया पूरी तरह ब्लॉक

रूस ने मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को स्थानीय कानूनों का कथित उल्लंघन करने के आरोप में पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि व्हाट्सएप ने रूसी कानूनों का पालन करने में अनिच्छा दिखाई, जिसके कारण यह कड़ा फैसला लिया गया है और इसे लागू भी कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती

पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को कैनबरा पहुंचने पर कई घंटे सड़क पर ही गुजारने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी महासंघ होटल का बिल नहीं भर पाया और बुकिंग रद्द हो गई। टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में एफआईएच प्रो लीग के दूसरे चरण के मैच खेलने के लिए आई है। बताया गया कि कैनबरा में चार सितारा होटल में कमरे बुक किए गए थे और टीम को बताया गया था कि पाकिस्तान खेल बोर्ड व पीएचएफ ने सारा भुगतान कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पढ़ें पूरी खबर...

उत्तर कोरिया में उत्तराधिकार की चर्चा तेज

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ऐ को उत्तराधिकारी बनाने की प्रक्रिया में काफी आगे बढ़ चुके हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस (NIS) ने गुरुवार को संसद की एक गुप्त बैठक में यह जानकारी दी। NIS के अनुसार, किम जू ऐ अब 'उत्तराधिकारी के रूप में नामित' होने के चरण में पहुंच चुकी हैं। पहले उन्हें 'उत्तराधिकारी प्रशिक्षण' में बताया जाता था, लेकिन अब भाषा में बदलाव आया है, जो इस प्रक्रिया के अधिक ठोस और सुनियोजित होने का संकेत देता है। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Top 10 News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsIndia NewsRussia tightens its grip on US tech company meta North Korea succession debate Read Top News Today
;;;