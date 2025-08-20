Russia Supports India Gave befitting reply to America Says If Western Country is Criticizing you then अगर पश्चिमी देश आपकी आलोचना कर रहा है तो... भारत का सपोर्ट कर रूसी दूत ने अमेरिका को सुनाया, India News in Hindi - Hindustan
भारत में रूस के दूत ने कहा कि अगर पश्चिमी देश आपकी आलोचना करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं... हमें ऐसा होने की उम्मीद नहीं है (भारत द्वारा भारत से तेल खरीदना बंद करने की)। हम भारत के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से वाकिफ हैं।

Madan Tiwari एएनआई, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 04:33 PM
नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने बुधवार को रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ पर प्रतिक्रिया दी। बाबुश्किन ने अमेरिका के टैरिफ निर्णय और रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर नई दिल्ली पर दबाव की आलोचना करते हुए कहा कि ये कदम अनुचित और एकतरफा हैं। उन्होंने अमेरिका को कड़ा जवाब देते हुए और भारत का समर्थन करते हुए कहा कि अगर कोई पश्चिमी देश आपकी आलोचना कर रहा है तो यानी कि आप सही कर रहे। उनकी यह टिप्पणी मंगलवार को ऐसे समय में आई जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर रूस-भारत अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी) की सह-अध्यक्षता करने के लिए मॉस्को की यात्रा पर निकले हैं।

दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाबुश्किन ने कहा, "अगर भारतीय वस्तुओं को अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो रूसी बाजार भारतीय निर्यात का स्वागत कर रहा है।" अमेरिकी व्यापार सलाहकार द्वारा भारत को द्वितीयक शुल्कों से बचने के लिए रूसी तेल खरीदना बंद करने के बयान पर बोलते हुए, भारत स्थित रूसी दूतावास के प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने कहा कि उन्हें ऐसा होने की उम्मीद नहीं है।

उन्होंने कहा, "अगर पश्चिमी देश आपकी आलोचना करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं... हमें ऐसा होने की उम्मीद नहीं है (भारत द्वारा भारत से तेल खरीदना बंद करने की)। हम भारत के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से वाकिफ हैं। यही वह सच्ची रणनीतिक साझेदारी है जिसका हम आनंद ले रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चुनौतियों के दौरान भी, हम किसी भी समस्या को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेन में हालिया घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देने और साझा करने के लिए किए गए फोन कॉल का मतलब है कि भारत रूस के लिए बहुत मायने रखता है। हम कोई भी समाधान निकालने में सक्षम हैं। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा।"

अमेरिका द्वारा भारत से रूसी तेल आयात कम करने के आग्रह पर उन्होंने कहा, "रूस तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता। किसी भी प्रकार की एकतरफा कार्रवाई से आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, मूल्य निर्धारण नीतियों में असंतुलन और वैश्विक बाज़ारों में अस्थिरता पैदा होती है, जिससे विकासशील देशों की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। काल्पनिक रूप से, यदि भारत रूसी तेल लेने से इनकार कर देता है, तो इससे पश्चिम के साथ समान सहयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि यह पश्चिमी स्वभाव में नहीं है, जो हाल के वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखा है। वे नव-औपनिवेशिक शक्तियों की तरह व्यवहार करते हैं जो अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। यह दबाव अनुचित और एकतरफा है।"

