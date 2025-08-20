अगर पश्चिमी देश आपकी आलोचना कर रहा है तो... भारत का सपोर्ट कर रूसी दूत ने अमेरिका को सुनाया

भारत में रूस के दूत ने कहा कि अगर पश्चिमी देश आपकी आलोचना करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं... हमें ऐसा होने की उम्मीद नहीं है (भारत द्वारा भारत से तेल खरीदना बंद करने की)। हम भारत के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से वाकिफ हैं।

नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने बुधवार को रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ पर प्रतिक्रिया दी। बाबुश्किन ने अमेरिका के टैरिफ निर्णय और रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर नई दिल्ली पर दबाव की आलोचना करते हुए कहा कि ये कदम अनुचित और एकतरफा हैं। उन्होंने अमेरिका को कड़ा जवाब देते हुए और भारत का समर्थन करते हुए कहा कि अगर कोई पश्चिमी देश आपकी आलोचना कर रहा है तो यानी कि आप सही कर रहे। उनकी यह टिप्पणी मंगलवार को ऐसे समय में आई जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर रूस-भारत अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी) की सह-अध्यक्षता करने के लिए मॉस्को की यात्रा पर निकले हैं।

दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाबुश्किन ने कहा, "अगर भारतीय वस्तुओं को अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो रूसी बाजार भारतीय निर्यात का स्वागत कर रहा है।" अमेरिकी व्यापार सलाहकार द्वारा भारत को द्वितीयक शुल्कों से बचने के लिए रूसी तेल खरीदना बंद करने के बयान पर बोलते हुए, भारत स्थित रूसी दूतावास के प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने कहा कि उन्हें ऐसा होने की उम्मीद नहीं है।

उन्होंने कहा, "अगर पश्चिमी देश आपकी आलोचना करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं... हमें ऐसा होने की उम्मीद नहीं है (भारत द्वारा भारत से तेल खरीदना बंद करने की)। हम भारत के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से वाकिफ हैं। यही वह सच्ची रणनीतिक साझेदारी है जिसका हम आनंद ले रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चुनौतियों के दौरान भी, हम किसी भी समस्या को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेन में हालिया घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देने और साझा करने के लिए किए गए फोन कॉल का मतलब है कि भारत रूस के लिए बहुत मायने रखता है। हम कोई भी समाधान निकालने में सक्षम हैं। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा।"