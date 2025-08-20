Russia Supports India befitting reply to US TMC Mitali Bagh alleges assaulted by BJP MP Kiren Rijiju Top 5 news भारत का सपोर्ट कर रूस ने US को सुनाया, रिजिजू पर किसने लगाए मारपीट के आरोप; टॉप 5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRussia Supports India befitting reply to US TMC Mitali Bagh alleges assaulted by BJP MP Kiren Rijiju Top 5 news

भारत का सपोर्ट कर रूस ने US को सुनाया, रिजिजू पर किसने लगाए मारपीट के आरोप; टॉप 5 न्यूज

भारत में रूस के दूत ने कहा कि अगर पश्चिमी देश आपकी आलोचना करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं... हमें ऐसा होने की उम्मीद नहीं है (भारत द्वारा भारत से तेल खरीदना बंद करने की)। हम भारत के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से वाकिफ हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 06:59 PM
share Share
Follow Us on
भारत का सपोर्ट कर रूस ने US को सुनाया, रिजिजू पर किसने लगाए मारपीट के आरोप; टॉप 5 न्यूज

रूसी दूतावास में प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने बुधवार को अमेरिका को खूब सुनाया है। उन्होंने रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए हुए टैरिफ पर प्रतिक्रिया दी। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में सरकार द्वारा पेश किए एक बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। किरण रिजिजू पर एक महिला सांसद ने मारपीट और धक्का मुक्की के आरोप लगाए हैं।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

पश्चिमी देश आलोचना कर रहा है तो... भारत का सपोर्ट कर रूसी दूत ने US को सुनाया

नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने बुधवार को रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ पर प्रतिक्रिया दी। बाबुश्किन ने अमेरिका के टैरिफ निर्णय और रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर नई दिल्ली पर दबाव की आलोचना करते हुए कहा कि ये कदम अनुचित और एकतरफा हैं। उन्होंने अमेरिका को कड़ा जवाब देते हुए और भारत का समर्थन करते हुए कहा कि अगर कोई पश्चिमी देश आपकी आलोचना कर रहा है तो यानी कि आप सही कर रहे। पढ़ें पूरी खबर…

लोकसभा में ऐसा क्या हुआ कि शाह की सुरक्षा में दौड़े मार्शल, फाड़ी गई बिल की कॉपी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच तीन बिल पेश कर दिए। इसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के गंभीर अपराध के आरोप लगने और 30 दिनों तक जेल जाने की स्थिति में उन्हें उनके पद से हटाया जा सकेगा। बिल पेश करते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह के सामने उछाल दी। सदन में हंगामा इतना अधिक बढ़ गया कि मार्शल तुरंत शाह की तरफ गए और उनके लिए सुरक्षा घेरा बना लिया। पढ़ें पूरी खबर…

रिजिजू ने मुझे मारा, धक्का दिया; LS में हंगामे के बीच महिला MP ने लगाए गंभीर आरोप

बुधवार को लोकसभा में केंद्र सरकार के नए बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने CM और PM के 30 दिनों तक जेल में रहने की स्थिति में उन्हें पद से हटाए जाने से संबंधित बिल सदन में पेश किया है। इस दौरान विपक्षी दलों ने इसका जोरदार विरोध किया और बिल की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंक दीं। कांग्रेस सहित अन्य दलों ने सरकार के इस बिल को असंवैधानिक बताया है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की एक महिला सांसद ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर गंभीर आरोप लगा दिए। पढ़ें पूरी खबर…

सदमे में थी, लेकिन अब…; अपने ऊपर हुए हमले पर क्या बोलीं सीएम रेखा गुप्ता?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर आज 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था। इस हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने कहा, स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। गुजरात का रहने वाला हमलावर पकड़ लिया गया है, उसके खिलाफ अटैंप्ट टू मर्डर का मामला दर्ज हो गया है और पूछताछ जारी है। पढ़ें पूरी खबर…

Jio यूजर्स के लिए बुरी खबर! अब बंद किया 84 दिन चलने वाला प्लान, रोज 1.5GB डेटा

रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को बड़ा झटका देते हुए, अब एक और प्लान बंद कर दिया है। अब जियो ने अपनी ऑफ़रिंग्स में से एक 799 रुपये प्रीपेड रिचार्ज प्लान को हटा दिया है। यह प्लान लंबे समय से उन ग्राहकों की पहली पसंद रहा था जो 84 दिन की लंबी वैलिडिटी और किफायती डेटा पैक चाहते थे। जियो के इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, डेटा और 100 SMS प्रतिदिन मिलते थे। बताते चलें कि जियो ने हाल ही में अपना 249 रुपये वाले प्लान को भी बंद कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर…

Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।