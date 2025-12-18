Hindustan Hindi News
Russia sternly warns Trump lalit modi hosts birthday party for Vijay Mallya in London top five news
लंदन में ललित मोदी और विजय माल्या की दावत, रूस ने ट्रंप को क्यों चेताया? टॉप 5 न्यूज

लंदन में ललित मोदी और विजय माल्या की दावत, रूस ने ट्रंप को क्यों चेताया? टॉप 5 न्यूज

संक्षेप:

दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूजर्स भारत में हजारों करोड़ की हेराफेरी कर लंदन में पार्टी करने को लेकर दोनों को ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि क्या मैं आपकी शुभकामनाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक भी पहुंचा दूं?

Dec 18, 2025 06:41 pm IST
भारत में भगोड़े घोषित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी और कारोबारी विजय माल्या हाल ही में लंदन में दावत का मजा लेते नजर आए हैं। ललित मोदी ने यहां विजय माल्या के लिए एक शानदार प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी होस्ट की थी। वहीं दूसरी तरफ रूस ने वेनेज़ुएला को लेकर ट्रंप को बड़ी धमकी दे दी है। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

रूस की ट्रंप को कड़ी चेतावनी, वेनेजुएला में 'घातक गलती' मत करना, नहीं तो…

वेनेजुएला संकट एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रतिबंधित तेल टैंकरों की आवाजाही पर पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया है, जिसे उन्होंने 'टोटल एंड कंपलीट ब्लॉकेड' कहा है। यह कदम निकोलस मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ाने का हिस्सा है, जो तेल निर्यात से अपनी अर्थव्यवस्था चलाती है। अमेरिका ने पहले ही एक टैंकर जब्त किया है और कैरेबियन सागर में बड़ी नौसैनिक तैनाती की है। इसके जवाब में रूस ने कड़ी चेतावनी दी है। पढ़ें पूरी खबर…

गठबंधन हमसे और चुनावी तालमेल भतीजे से... शरद पवार के दांव पर MVA में दरार?

महाराष्ट्र में अगले महीने स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर, सभी दलों के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे पर सियासी रस्साकसी जारी है। इसी बीच, विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (MVA) के सुर-ताल बिगड़ते नजर आ रहे हैं। MVA में सहयोगी शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि पुणे नगर निगम चुनावों के लिए अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP के साथ शरद पवार की अगुवाई वाली NCP (SP) का गठबंधन करना BJP के साथ हाथ मिलाने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि शरद पवार की पार्टी NCP (SP) महाविकास आघाड़ी की सहयोगी है, जबकि अजित पवार भाजपा के एजेंट हैं। पढ़ें पूरी खबर…

बिहार में भूमिहार ब्राह्मण पर बहस; सवर्ण आयोग में एकराय नहीं, क्या करेगी सरकार?

बिहार में सवर्ण वर्ग में आने वाली भूमिहार जाति के नाम के आगे ब्राह्मण शब्द रखने की मांग पर सियासत गर्माई हुई है। भूमिहार संगठनों ने सरकारी दस्तावेजों में उनकी जाति को भूमिहार-ब्राह्मण लिखे जाने की मांग की है। राज्य सवर्ण आयोग में इस पर एकराय नहीं बन पा रही है। कुछ सदस्यों ने भूमिहार के आगे ब्राह्मण शब्द को जोड़े जाने पर आपत्ति जताई। अब आयोग ने गेंद नीतीश सरकार के पाले में डाल दी है। राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पढ़ें पूरी खबर…

भगोड़ों की दावत! लंदन में ललित मोदी ने विजय माल्या के लिए होस्ट की पार्टी; वायरल हुईं तस्वीरें

भारत में भगोड़े घोषित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी और कारोबारी विजय माल्या हाल ही में लंदन में दावत का मजा लेते नजर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ललित मोदी ने यहां विजय माल्या के लिए एक शानदार प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी होस्ट की है, जिसमें कई हाई-प्रोफाइल शख्सियतें पहुंची थीं। पढ़ें पूरी खबर…

ठंड-प्रदूषण का डबल अटैक, दिल्ली में बदला स्कूलों का सिस्टम, UP का क्या हाल

उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन के साथ साथ स्कूलों की रफ्तार भी थाम दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। लगातार गिरते तापमान और बेहद खराब दृश्यता के बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा और इसका सख्ती से पालन कराने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं राजधानी दिल्ली को लेकर सरकार ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए कक्षाएं पूरी तरह ऑनलाइन मोड में चलाने का आदेश दिया है। पढ़ें पूरी खबर…

