US को भुगतने होंगे बुरे नतीजे, भारत पर टैरिफ लगाने से ट्रंप पर भड़के पूर्व साथी; टॉप-5 न्यूज

US को भुगतने होंगे बुरे नतीजे, भारत पर टैरिफ लगाने से ट्रंप पर भड़के पूर्व साथी; टॉप-5 न्यूज

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 07:05 PM
एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार ने वोट चोरी के दावों को लेकर जांच की मांग की है। शनिवार को उन्होंने कहा कि वोट चोरी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तुति अच्छी तरह से शोध और दस्तावेजों पर आधारित थी। इस मामले की जांच करना निर्वाचन आयोग का काम है। वहीं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व ट्रंप के पूर्व साथी जॉन बोल्टन ने कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ वॉशिंगटन के लिए सबसे बुरे नतीजे लेकर आएगा। इससे अमेरिका के लिए नई दिल्ली और दूर हो गया है और रूस व चीन से दूर करने के अमेरिका के दशकों के प्रयास नाकाम हो गए हैं। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शनिवार की टॉप-5 न्यूज..

रूस अब खुद बनाने लगा शाहेद-136 ड्रोन, क्यों ईरान की उड़ गई नींद; खासियत भी जानें

रूस की अलाबुगा फैक्ट्री में अब स्वतंत्र रूप से शाहेद-136 ड्रोनों का उत्पादन शुरू हो गया है। इसे लेकर ईरान की चिंता बढ़ गई है। यह रूस का सबसे बड़ा ड्रोन निर्माण केंद्र है, जो ईरानी डिजाइन वाले शाहेद-136 हमलावर ड्रोनों को स्थानीय स्तर पर बना रहा है। सूत्रों के अनुसार, यह स्थिति मॉस्को और तेहरान के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर रही है। पढ़ें पूरी खबर...

सावधान! बंगाल की खाड़ी में बन रहा दबाव क्षेत्र, अगले दो दिन जमकर होगी बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अनुसार, मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के निकट है और देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 9 से 15 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर तेज बरसात की उम्मीद है। पढ़ें पूरी खबर...

वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी के साथ खड़े हुए शरद पवार, जांच की रखी मांग

एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार ने वोट चोरी के दावों को लेकर जांच की मांग की है। शनिवार को उन्होंने कहा कि वोट चोरी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तुति अच्छी तरह से शोध और दस्तावेजों पर आधारित थी। इस मामले की जांच करना निर्वाचन आयोग का काम है। पवार ने नागपुर में प्रेसवार्ता में स्वीकार किया कि विपक्षी महा विकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अधिक सावधान रहना चाहिए था। पढ़ें पूरी खबर...

US को भुगतने होंगे बुरे नतीजे, भारत पर टैरिफ लगाने से ट्रंप पर भड़के पूर्व साथी

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व ट्रंप के पूर्व साथी जॉन बोल्टन ने कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ वॉशिंगटन के लिए सबसे बुरे नतीजे लेकर आएगा। इससे अमेरिका के लिए नई दिल्ली और दूर हो गया है और रूस व चीन से दूर करने के अमेरिका के दशकों के प्रयास नाकाम हो गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

तेजस्वी ने दो वोटर आईडी मामले में EC को सौंपा जवाब, RJD ने पूछा- कैसे बने 2 EPIC

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दो वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग को लिखित जवाब सौंप दिया है। इसकी जानकारी राजद नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दी। एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होने कहा कि अब फैसला चुनाव आयोग को लेना है। अब तो दो वोटर आईडी के सैकड़ों उदाहरण सामने आ गए हैं। अब आयोग को देखना है कि कैसे दो ईपिक बने। पढ़ें पूरी खबर...

