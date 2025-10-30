परमाणु हथियारों के परीक्षण पर ट्रंप को उकसा कर अब पीछे हटा रूस? एक पोस्ट से बदल गए सुर

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsRussia says recent weapons tests not nuclear after Donald Trump orders US tests
संक्षेप: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को संकेत दिए हैं कि अमेरिका तीन दशकों में पहली बार परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब बदलाव जरूरी है क्योंकि अन्य देश हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं।

Thu, 30 Oct 2025 10:23 PMJagriti Kumari एएफपी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उकसा कर अब रूस ने परमाणु हथियारों को लेकर नई बात कह दी है। सप्ताहभर में दो परमाणु-सक्षम हथियार प्रणालियों के परीक्षणों के बाद अब रूस कह रहा है कि उसने जिन हथियारों का परीक्षण किया है, वे परमाणु हथियार नहीं हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह ही यह घोषणा की थी अब अमेरिका भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर देगा। इसके बाद अब रूस के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं।

अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश में गुरुवार को क्रेमलिन की ओर से कहा गया है कि रूस ने हाल ही में जिन क्रूज मिसाइलों और अंडरवाटर ड्रोन का परीक्षण किया है, वह प्रत्यक्ष रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं है। बता दें कि रूस ने इस सप्ताह परमाणु-संचालित और परमाणु-सक्षम हथियारों, बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल और पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन के सफल परीक्षण का दावा किया है।

उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप को…

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने एक दैनिक ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से कहा, ‘पोसाइडन और बुरेवेस्टनिक के परीक्षणों के संबंध में हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप को सही ढंग से जानकारी दी गई होगी।’ उन्होंने आगे कहा, ‘इसे किसी भी तरह से परमाणु परीक्षण नहीं माना जा सकता।’

ट्रंप के ऐलान पर क्या बोला रूस?

इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार को कहा है कि वह अन्य देशों की कार्रवाइयों के जवाब में अमेरिकी परीक्षणों का आदेश दे रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘दूसरे देशों के परीक्षण कार्यक्रमों को देखते हुए मैंने युद्ध विभाग को हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है।’ वहीं रूस ने गुरुवार को संकेत दिए हैं कि अगर ट्रंप किसी परमाणु हथियार का लाइव परीक्षण करने का आदेश देते हैं, तो रूस भी ऐसा ही करेगा। पेस्कोव ने कहा, ‘अगर कोई प्रतिबंध हटाता है, तो रूस उसके अनुसार कार्रवाई करेगा।’

