परमाणु हथियारों के परीक्षण पर ट्रंप को उकसा कर अब पीछे हटा रूस? एक पोस्ट से बदल गए सुर

संक्षेप: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को संकेत दिए हैं कि अमेरिका तीन दशकों में पहली बार परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब बदलाव जरूरी है क्योंकि अन्य देश हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उकसा कर अब रूस ने परमाणु हथियारों को लेकर नई बात कह दी है। सप्ताहभर में दो परमाणु-सक्षम हथियार प्रणालियों के परीक्षणों के बाद अब रूस कह रहा है कि उसने जिन हथियारों का परीक्षण किया है, वे परमाणु हथियार नहीं हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह ही यह घोषणा की थी अब अमेरिका भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर देगा। इसके बाद अब रूस के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश में गुरुवार को क्रेमलिन की ओर से कहा गया है कि रूस ने हाल ही में जिन क्रूज मिसाइलों और अंडरवाटर ड्रोन का परीक्षण किया है, वह प्रत्यक्ष रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं है। बता दें कि रूस ने इस सप्ताह परमाणु-संचालित और परमाणु-सक्षम हथियारों, बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल और पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन के सफल परीक्षण का दावा किया है।

उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप को… क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने एक दैनिक ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से कहा, ‘पोसाइडन और बुरेवेस्टनिक के परीक्षणों के संबंध में हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप को सही ढंग से जानकारी दी गई होगी।’ उन्होंने आगे कहा, ‘इसे किसी भी तरह से परमाणु परीक्षण नहीं माना जा सकता।’